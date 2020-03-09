Профессор вирусологии: поразительным образом Эстония все сделала правильно

«Я думаю, что мы поразительным образом все сделали правильно, не пустились в панику, не слишком много суетились, распространили, на мой взгляд, достаточно информации, - говорит профессиор Меритс. - Возможно, мое личное мнение, мы могли бы больше заниматься диагностикой и донести до людей простую мысль, что хотя бы в этот сезон можно было вести себя несколько не по-эстонски и не идти на работу, если горло болит, есть насморк и кашель».