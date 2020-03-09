Профессор вирусологии: поразительным образом Эстония все сделала правильно

Страх перед коронавирусом добрался до Эстонии полтора месяца назад, когда работник отеля вызвал скорую помощь в итоге оказавшимся здоровыми китайцам, которые пропустили завтрак. По словам профессора прикладной вирусологии Андреса Меритса, речь идет о правильном решении, поскольку в тот момент крупнейший кризисный очаг был в Китае, пишет Postimees со ссылкой на AK Nädal.
Первая вспышка SARS началась в одном номере отеля в Гонконге от одного китайского врача, который завез вирус, в результате чего болезнь распространилась на 15 стран, напоминает Меритс.
«Я думаю, что мы поразительным образом все сделали правильно, не пустились в панику, не слишком много суетились, распространили, на мой взгляд, достаточно информации, - говорит профессиор Меритс. - Возможно, мое личное мнение, мы могли бы больше заниматься диагностикой и донести до людей простую мысль, что хотя бы в этот сезон можно было вести себя несколько не по-эстонски и не идти на работу, если горло болит, есть насморк и кашель».