Предупрежден - значит вооружен: черный список пополнили 12 новых предприятий

В феврале черный список Депаратмента защиты прав потребителей и технадзора пополнили очередные 12 предприятий. В список заносят те фирмы, которые не выполняют принятые в пользу клиента решения Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб в течение 30 дней, пишет Geenius.