Предупрежден - значит вооружен: черный список пополнили 12 новых предприятий

В феврале черный список Депаратмента защиты прав потребителей и технадзора пополнили очередные 12 предприятий. В список заносят те фирмы, которые не выполняют принятые в пользу клиента решения Комиссия по рассмотрению потребительских жалоб в течение 30 дней, пишет Geenius.
На этот раз основная часть предприятий, попавших в список, связана с автомобилями — например, BW Grupp Invest, CarLuxRent, Estonian Motors и Infostar OÜ.
Из известных фирм в черном списке теперь можно найти занимающуюся продажей и ремонтом телефонов компанию Starcom.
В фервале черный список пополнили данные предприятия: Megastar AS, ALL KAUBANDUSE OÜ (Starcom), BW Grupp Invest OÜ (Avor Motors), CarLuxRent OÜ, Devote OÜ, Direct Shop OÜ, Estonian Motors OÜ, Gaasiekspert OÜ, Infostar OÜ, Zaubermann OÜ (Vilde Pesumaja), Trinwest OÜ (A-autoalarm) и RG Capital OÜ.
Посмотреть черный список полностью можно на этом сайте.