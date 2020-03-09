Для кого-то “скидка” в 15%, а для кого-то “наценка”: как на приграничную торговлю повлияет обвал курса рубля?

Российский рубль дешевеет: еще пару недель назад за 1 евро давали 70 рублей, сегодня уже 85. Резкое падение началось вечером 8 марта после того, как на мировых рынках на 30% подешевела нефть. На российско-эстонской границе колебания мирового валютного рынка заметны и обычным людям - сегодня утром шопинг в Ивангороде стал для нарвитян выгоднее, а для российских туристов в нарвских торговых центрах цены начали кусаться.
Бонус для нарвитян
В середине дня в понедельник в обменных пунктах в центре Нарвы наблюдается большая разница между ценами покупки и продажи. Продать 1 евро можно за 75-77 рублей, купить 1 евро - за 83-88 рублей.
Падение курса рубля жителем Эстонии позволяет делать покупки в России примерно на 15% дешевле, чем пару недель назад. Но это не настолько большая экономия, чтобы у погранпункта выстроились очереди.
Нарвитянка Оксана, узнав о том, что рубль подешевел, запланировала поездку в Кингисепп:
“У подруги скоро день рождения, я хотела купить ей довольно подарок в России. Надо успеть съездить в ближайшие дни, пока курс такой хороший”, - рассказала она.
Другие жители Нарвы Наталья и Александр устроили шопинг в Ивангороде в понедельник.
“Мы по 76 рублей меняли”, - рассказал Александр.
“А вообще продажа евро утром была по 84 рубля”, - добавила Наталья.
Хотя нарвитяне принесли из-за границы два пакета с покупками, Наталья не советует рассчитывать на экономию из-за хорошего курса:
“Просто больше денег оставите там, чем оставляли раньше”, - считает она.
“Да ну! 50 евро поменяли, ничего толком не купили. Только вот игрушки детям купили”, - сказал Александр.
Один из главных товаров, перемещаемых частными лицами через границу - топливо. Хотя жители Эстонии могут выиграть те же 15% из-за изменившегося курса, цены на заправках в Ивангороде в рублях остаются стабильны, несмотря на обвал нефтяных цен. Парадокс, но колебания цен на нефть обычно не влияют на цену топлива на заправке в РФ, цена меняется в больше степени из-за изменения налогов и по внутриэкономическим причинам.
Для российских туристов Эстония стала дороже
В России понедельник 9 марта в этом году объявлен выходным днем, поскольку Международный женский день выпал на воскресенье. Для приехавших за покупками россиян валютный курс, наоборот стал невыгодным.
“Я, честно говоря, езжу сюда за продуктами из Гатчины, - рассказала россиянка Зоя Александровна. - Тут всего 120 километров. Меня не было здесь около 40 дней, потому что я уезжала к дочери. Тогда вообще покупала евро по 69 рублей, а вернулась домой - муж говорит, что уже по 76-77 продают.
Но, мне кажется, мы всё равно ко всему привыкнем. Где-то в прошлом году, помню, в январе, мы покупали евро по 80. Уже был такой период, но ничего, привыкнем и этому”.
Также из-за изменения курса пострадали те, кто получает какие-либо доходы в рублях - пенсии, зарплаты, пособия - а тратит эти деньги в Эстонии.
Например, к 9 мая, к 75-й годовщине окончания Великой отечественной войны российские власти выплатят каждому ветерану войны, живущему в России, а также в Эстонии, Латвии и Литве 75 тысяч рублей. Если на момент подписания соответствующего указа эта сумма равнялась 1070 евро, то сегодня - всего 880 евро.
Длинные выходные завершаются
Длинные выходные в России, как обычно, привели к росту количества российских туристов в Эстонии. На пешеходном погранпункте на Петровской площади в Нарве утром была небольшая очередь, но к середине дня она исчезла. Но основной поток возвращающихся домой россиян ожидается в Нарве ближе к вечеру понедельника, поэтому пользоваться новым обменным курсом для покупок за границей нарвитянам лучше не сегодня.
Как сообщал портал 47news со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, практика показывает, что пассажиропоток в это время превышает проектную пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз. Большие очереди пограничники прогнозируют на вторую половину дня 9 марта.
Где рубль нащупает дно?
Российская валюта очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть. Весь прошлый год рубль постепенно дорожал по отношению к евро и доллару, медленное снижение началось только в 2020 году, а резкий обвал - после того, как стоимость нефти марки Brent утром в понедельник снизилась сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%, нефть марки WTI подешевела на 27%, до 30,27 доллара за баррель.
Падение нефтяных цен произошло для РФ в неудачное время. Российский федеральный бюджет сверстан исходя из цены нефти 42 доллара за баррель. Нынешняя цена нефти в 30 долларов означает, что придется или урезать бюджетные расходы, или брать деньги из резерва - Фонда национального благосостояния. Российский Минфин успокоил в понедельник, что резерва хватит на шесть-десять лет. Но всего пять дней назад Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет, по которым этот самый резерв будет направлен на рост социальных выплат в попытке подстегнуть внутренний спрос и ускорить рост экономики, даже ценой роста инфляции.
В этой противоречивой ситуации, не зная, какое решение примут российские власти, невозможно прогнозировать, что будет с курсом рубля к евро.