Для кого-то “скидка” в 15%, а для кого-то “наценка”: как на приграничную торговлю повлияет обвал курса рубля?

Бонус для нарвитян

В середине дня в понедельник в обменных пунктах в центре Нарвы наблюдается большая разница между ценами покупки и продажи. Продать 1 евро можно за 75-77 рублей, купить 1 евро - за 83-88 рублей.

Падение курса рубля жителем Эстонии позволяет делать покупки в России примерно на 15% дешевле, чем пару недель назад. Но это не настолько большая экономия, чтобы у погранпункта выстроились очереди.

Нарвитянка Оксана, узнав о том, что рубль подешевел, запланировала поездку в Кингисепп:

“У подруги скоро день рождения, я хотела купить ей довольно подарок в России. Надо успеть съездить в ближайшие дни, пока курс такой хороший”, - рассказала она.

Другие жители Нарвы Наталья и Александр устроили шопинг в Ивангороде в понедельник.

“Мы по 76 рублей меняли”, - рассказал Александр.

“А вообще продажа евро утром была по 84 рубля”, - добавила Наталья.

Хотя нарвитяне принесли из-за границы два пакета с покупками, Наталья не советует рассчитывать на экономию из-за хорошего курса:

“Просто больше денег оставите там, чем оставляли раньше”, - считает она.

“Да ну! 50 евро поменяли, ничего толком не купили. Только вот игрушки детям купили”, - сказал Александр.

Один из главных товаров, перемещаемых частными лицами через границу - топливо. Хотя жители Эстонии могут выиграть те же 15% из-за изменившегося курса, цены на заправках в Ивангороде в рублях остаются стабильны, несмотря на обвал нефтяных цен. Парадокс, но колебания цен на нефть обычно не влияют на цену топлива на заправке в РФ, цена меняется в больше степени из-за изменения налогов и по внутриэкономическим причинам.

Для российских туристов Эстония стала дороже

В России понедельник 9 марта в этом году объявлен выходным днем, поскольку Международный женский день выпал на воскресенье. Для приехавших за покупками россиян валютный курс, наоборот стал невыгодным.

“Я, честно говоря, езжу сюда за продуктами из Гатчины, - рассказала россиянка Зоя Александровна. - Тут всего 120 километров. Меня не было здесь около 40 дней, потому что я уезжала к дочери. Тогда вообще покупала евро по 69 рублей, а вернулась домой - муж говорит, что уже по 76-77 продают.

Но, мне кажется, мы всё равно ко всему привыкнем. Где-то в прошлом году, помню, в январе, мы покупали евро по 80. Уже был такой период, но ничего, привыкнем и этому”.

Также из-за изменения курса пострадали те, кто получает какие-либо доходы в рублях - пенсии, зарплаты, пособия - а тратит эти деньги в Эстонии.

Например, к 9 мая, к 75-й годовщине окончания Великой отечественной войны российские власти выплатят каждому ветерану войны, живущему в России, а также в Эстонии, Латвии и Литве 75 тысяч рублей. Если на момент подписания соответствующего указа эта сумма равнялась 1070 евро, то сегодня - всего 880 евро.