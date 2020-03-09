Часто возникающие вопросы о коронавирусе: рекомендации для учеников, родителей и работников школ

b) В случае, если ребенок не является одноклассником заболевшего ученика, но учится в таллиннской гимназии Кристийне

Все ученики таллиннской гимназии Кристийне должны оставаться в течение 14 дней дома. До тех пор, пока у ребенка отсутствуют симптомы, другие члены семьи могут вести обычную повседневную жизнь.

В случае, если другие дети в семье посещают другие школы/детские сады, то нет оснований для того, чтобы ограничивать посещение ими учебных заведений.

Я живу рядом с таллиннской гимназией Кристийне или живу рядом с учеником из таллиннской гимназии Кристийне. Мне тоже следует в течение 14 дней быть дома?

В районе таллиннской гимназии Кристийне нет опасности заражения. Также не представляет опасности и ученик, у которого подтвержден вирус COVID-19, и который находится дома, в случае если вы с ним не контактируете. Дети, которые контактировали с больным учеником, также не заразны до тех пор, пока у них отсутствуют характерные симптомы.

Что делать, если я живу с человеком, у котого подозревается коронавирус, или живу рядом с учебным заведением, которое закрыто в качестве меры предосторожности для недопущения распространения вируса?

Ведите обычный образ жизни, но следуйте рекомендациям относительно мер предосторожности в периоды распространения вирусов. Свежую информацию об уровне опасности заражения коронавирусом можно найти на странице Департамента здоровья.

Kаким образом обеспечивается безопасность детей и устранение опасности заражения вирусом в таллиннской гимназии Кристийне? Школу продезинфицируют?

Помещения и мебель продезинфицируют, и в течение 14 дней школа и Департамент здоровья будут поддерживать связь с родителями и следить за сосотоянием здоровья учеников. Тогда, когда все будут уверены в том, что ни у кого из школьников или персонала нет коронавируса, учебная работа в школе будет возобновлена. В случае необходимости директор школы имеет право продлить 14-дневный период.

Я знаю, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который недавно вернулся из зоны риска, и этот ребенок ходит в школу. Что делать?

Важно иметь в виду, что до тех пор, пока у человека не проявились симптомы, нет оснований подозревать у него коронавирус, и он не является заразным. Если ребенок, недавно вернувшийся из зоны риска, кажется вам больным, и вы уверены, что его еще не проверяли на COVID-19, то об этом следует обязательно сообщить директору школы, который предпримет необходимые меры для обеспечения безопасности всех учеников.

Ходят слухи, что мой ребенок ходит в один садик/школу/кружок или на тренировку/курсы вмести с ребенком, который заболел коронавирусом. Что мне делать?