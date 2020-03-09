Фото и видео ⟩ Паника в Нью-Йорке: люди скупают продукты, воду и предметы первой необходимости

Жители Нью-Йорка в ожидании скорой эпидемии коронавируса, которая затронула уже 101 страну мира (110 тысяч зараженных), в панике скупают в магазинах продукты, воду, предметы первой необходимости, антисептики для рук, маски для лица, чистящие средства, туалетную бумагу, лекарства и т.д. Во многих магазинах полки уже опустели, пишет Newsru.
Напомним, в американском штате Нью-Йорк из-за роста числа случаев COVID-19 введено чрезвычайное положение. Число случаев заболевания коронавирусом в штате достигло 105. А всего в США выявлено свыше 560 заразившихся. По последней официальной информации, от инфекции в стране скончался уже 21 человек.
Масла в огонь паники подлил американский Красный Крест, посоветовав гражданам "подготовиться на случай чрезвычайной ситуации" - запастись продуктами питания, антисептическими средствами, сделать запас лекарств минимум на 30 дней, иметь дома обезболивающие, лекарства от кашля, простуды и витамины. Что касается продуктов, то американцам посоветовали иметь под рукой минимум 14-дневный запас продовольствия и предметов первой необходимости.
Страх перед эпидемией вызвал в больших магазинах своего рода безумие, пишут американские СМИ. Сети аптек, такие как CVS Pharmacy, Walgreens и другие с трудом справляются со спросом на дезинфицирующие средства для рук, их почти невозможно найти. А как только осуществляются поставки антисептиков, их тут же раскупают. Американцы ежедневно размещают в социальных сетях изображения пустых полок с водой и антисептиками в крупных сетях магазинов, включая Costco, Walmart, Target и Home Depot и длинные очереди как внутри, так и вне магазинов.
"Stressing the certainty of risk," writes the psychiatrist Richard A. Friedman, "more effectively motivates altruism than stressing the possibility of harm." A lesson for the age of the coronavirus. https://t.co/VEA0PzydMV— New York Times Opinion (@nytopinion) March 9, 2020
Panic buying supermarket Brooklyn NY, with covid-19 Coronavirus. New York did declare state of Emergency today. Video credit Urltube magazine pic.twitter.com/mwactkcDnj— Angelofjustice9 🕊😇⚡ (@AngelofJustice9) March 7, 2020
"Все боятся коронавируса, запасаются водой и рисом", - цитирует сотрудника бруклинского Costco газета The New York Post. По его словам, приходится постоянно пополнять запасы воды, покупатели выстраиваются в очередь, чтобы взять бутылки. Покупатель в Costco пожаловался, что женщина перед ним в очереди купила термометров на две тысячи долларов. "Это хуже, чем ходить по магазинам перед Днем благодарения", - сказал он.
В социальных сетях поход по магазинам также сравнивают с ажиотажем перед Рождеством в США, когда действуют большие скидки на товары. "Здесь больше людей, чем на Рождество", - сказал один из менеджеров Costco.
Сами магазины отмечают резкое увеличение числа покупателей за последнее время. Так, финансовый директор Costco Ричард Галанти сообщает, что в магазинах в Нью-Йорке зафиксирован большой рост продаж в течение последнего квартала, а покупатели спешат запастись чистящими средствами, предметами первой необходимости и продуктами питания по мере распространения коронавируса.
"Обладатели клиентских карт магазина обращаются к нам по различным вопросам, связанным с подготовкой к вирусу и борьбой с ним. Товары включают сухие пищевые продукты, чистящие средства и отбеливатели, воду, бумажные товары, дезинфицирующие средства для рук, дезинфицирующие салфетки, средства для здоровья и красоты", - сообщил он телеканалу CNN.
Руководитель сети магазинов Morton Williams Орландо Олав рассказал телеканалу CBS, что его бизнес вырос на 10%. По его словам, больше всего покупают воду, консервированные супы, консервы, например, банки с тунцом.
Производители чистящих средств, такие как Clorox, и компании по производству потребительских товаров, такие как Campbell Soup, также сообщают о растущем спросе на их продукцию в последние недели, передает "Интерфакс".
Волна паники отразилась и на работе крупных интернет-магазинов, таких как Amazon и eBay. Там невозможно заказать маски или антисептики для взрослых и детей, а если и можно, то с доставкой через месяц. На сайтах магазинов Costco и Target на страницах с очистителями и дезинфицирующими салфетками стоят пометки "нет в наличии".
От американцев за последнее время поступает множество жалоб на завышенные цены на маски и антисептики, при этом некоторые покупатели готовы заплатить больше, чтобы купить товары, которые есть в наличии.
По данным The New York Post, онлайн-продажи товаров для защиты от вирусов за последние два месяца взлетели на 817%.
eBay полностью заблокировала объявления о продаже защитных масок, антисептиков для рук и дезинфицирующих салфеток со ссылкой на "административные ограничения на территории США". Это было сделано в связи с тем, что упаковки антисептиков, обычно продававшиеся за $10, начали выставлять в онлайн магазине за $400.
Представители eBay заявили о том, что "для предотвращения чрезвычайного подъема цен на соответствующие товары на сайте принимаются специальные меры". eBay также запретил продавцам использовать в объявлениях ссылки на "коронавирус", "вирус", "COVID-19" и производные, приравняв это "к попыткам заработать на трагедиях и стихийных бедствиях".
В интернет-магазине Amazon две большие бутылки дезинфицирующего средства для рук Purell продавались за $299, когда обычно одна бутылка стоит примерно $9. Коробка масок за $20 продавалась более чем за $1 тыс. The New York Post уточняет, что Amazon уже удалил 530 тысяч предложений по завышенным ценам и приостановил взаимодействие с 2,5 тысячи компаний-поставщиков продукции.
Правительство штата также пытается бороться с завышенными ценами на товары в магазинах после поступивших жалоб от клиентов. К примеру, бутылки антисептика Purell объемом 1200 мл на Манхеттене можно было найти за $79.
В связи с прямой или косвенной угрозой распространения вируса в школах штата Нью-Йорк по состоянию на 8 марта, как минимум четыре учебных заведения были закрыты на карантин. Проводится постоянная уборка и дезинфекция во всех школах, детям и их родителям были розданы памятки о коронавирусе.
Порядка 2,7 тысячи жителей Нью-Йорка сами предпочли изолировать себя в домашних условиях. Многие стараются не посещать места массового скопления людей, прежде всего это касается популярных туристических локаций города.
Некоторые офисы на Манхеттене также могут закрыться на карантин, чтобы обезопасить своих сотрудников.
Многие пассажиры в нью-йоркском метро при передвижении не снимают перчатки или пользуются дезинфицирующими салфетками. Чистящие средства активно используют для уборки в офисах. Продавцы в магазинах надевают одноразовые перчатки.
Главный хирург США Джером Адамс, входящий в рабочую группу администрации президента Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом, попросил жителей США не поддаваться панике, и привел ряд цифр, который должен успокоить граждан: он обратил внимание на то, что от обычного гриппа в прошлом году в США умерли 18 тысяч человек, а от короновируса - в тысячу раз меньше.