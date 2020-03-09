Фото и видео ⟩ Паника в Нью-Йорке: люди скупают продукты, воду и предметы первой необходимости

Руководитель сети магазинов Morton Williams Орландо Олав рассказал телеканалу CBS, что его бизнес вырос на 10%. По его словам, больше всего покупают воду, консервированные супы, консервы, например, банки с тунцом.

Производители чистящих средств, такие как Clorox, и компании по производству потребительских товаров, такие как Campbell Soup, также сообщают о растущем спросе на их продукцию в последние недели, передает "Интерфакс".

Волна паники отразилась и на работе крупных интернет-магазинов, таких как Amazon и eBay. Там невозможно заказать маски или антисептики для взрослых и детей, а если и можно, то с доставкой через месяц. На сайтах магазинов Costco и Target на страницах с очистителями и дезинфицирующими салфетками стоят пометки "нет в наличии".

От американцев за последнее время поступает множество жалоб на завышенные цены на маски и антисептики, при этом некоторые покупатели готовы заплатить больше, чтобы купить товары, которые есть в наличии.

По данным The New York Post, онлайн-продажи товаров для защиты от вирусов за последние два месяца взлетели на 817%.

eBay полностью заблокировала объявления о продаже защитных масок, антисептиков для рук и дезинфицирующих салфеток со ссылкой на "административные ограничения на территории США". Это было сделано в связи с тем, что упаковки антисептиков, обычно продававшиеся за $10, начали выставлять в онлайн магазине за $400.

Представители eBay заявили о том, что "для предотвращения чрезвычайного подъема цен на соответствующие товары на сайте принимаются специальные меры". eBay также запретил продавцам использовать в объявлениях ссылки на "коронавирус", "вирус", "COVID-19" и производные, приравняв это "к попыткам заработать на трагедиях и стихийных бедствиях".

В интернет-магазине Amazon две большие бутылки дезинфицирующего средства для рук Purell продавались за $299, когда обычно одна бутылка стоит примерно $9. Коробка масок за $20 продавалась более чем за $1 тыс. The New York Post уточняет, что Amazon уже удалил 530 тысяч предложений по завышенным ценам и приостановил взаимодействие с 2,5 тысячи компаний-поставщиков продукции.

Правительство штата также пытается бороться с завышенными ценами на товары в магазинах после поступивших жалоб от клиентов. К примеру, бутылки антисептика Purell объемом 1200 мл на Манхеттене можно было найти за $79.

В связи с прямой или косвенной угрозой распространения вируса в школах штата Нью-Йорк по состоянию на 8 марта, как минимум четыре учебных заведения были закрыты на карантин. Проводится постоянная уборка и дезинфекция во всех школах, детям и их родителям были розданы памятки о коронавирусе.

Порядка 2,7 тысячи жителей Нью-Йорка сами предпочли изолировать себя в домашних условиях. Многие стараются не посещать места массового скопления людей, прежде всего это касается популярных туристических локаций города.

Некоторые офисы на Манхеттене также могут закрыться на карантин, чтобы обезопасить своих сотрудников.

Многие пассажиры в нью-йоркском метро при передвижении не снимают перчатки или пользуются дезинфицирующими салфетками. Чистящие средства активно используют для уборки в офисах. Продавцы в магазинах надевают одноразовые перчатки.