Где находится эстонский Крым и при чем тут сирень

— Удалось ли эстонским селекционерам зарегистрировать свои сорта? Если да, то когда и где?

— Мне неизвестно, были ли зарегистрированы эстонские сорта сирени в Советском Союзе. Похоже, что нет. Однако еще в далекие 70-е годы несколько сортов эстонской селекции неофициально окольными путями попали в Королевский ботанический сад под Торонто и были предварительно зарегистрированы Международным обществом сирени. С тех пор они и числятся в мировом сортименте сирени. В новые времена в 1999 году по запросу эстонских экспертов несколько сортов из селекции Вайгла были зарегистрированы Международным обществом сирени уже на официальной основе.

Волшебство сирени

— С чем связано наличие пяти лепестков у цветка сирени, так называемые «счастливые» цветы?

— У некоторых сортов в заметных количествах появляются нерегулярные цветки с числом лепестков больше или меньше четырех. Ответ кроется в мутационных изменениях генов, контролирующих образование элементов цветка, которым cирень бывает часто подвержена. Эти гены известны, они изучены и продолжают изучаться.

Более того, если эти мутации закрепились, то есть повторяются регулярно из года в год, то необычные цветки становятся диагностическим признаком того или иного сорта. Наиболее ярко это проявилось у сирени Cavour и Rochester, у которых пятилепестковость (а также шести- и даже семи-) — явление обычное. Более того, у сорта Rochester многолепестные цветки обнаруживаются в соцветиях почти сплошь, а обычные, с четырьмя, - наоборот, становятся условно редкими. Заметим, что и у сортов классической эстонской селекции Tiina и Jaan пяти- и шестилепестные цветки также обнаруживаются в некотором количестве.

Или другая тема. Почему в метелках соцветий некоторых сиреней иногда (а порой и регулярно) появляются листья, очень похожие на те, что мы видим у зеленых побегов? Они особенно заметны, например, у сортов эстонской селекции Jaan, Kivi Ats и Silvi Vrait. Оказывается, что листья в соцветиях — это не совсем листья, а сверхразвитые прицветники или брактеи (bracts). У них необычно широкие черешки. В норме брактеи едва заметны, хотя их роль в развитии соцветий огромна.

Почему? Потому, что в пазухах черешков брактей зарождаются не обычные почки, как у настоящих зеленых листьев, а крошечные голые цветковые кисточки, которые, в ботаническом смысле и есть соцветия сирени. На биофаке МГУ изучена группа соподчиненно работающих генов, продукты деятельности которых не дают развиться в соцветиях огромным брактеям. В результате метелки соцветий формируются значительно более пышными, весьма привлекательными. Подверженные же мутационным изменениям гены подавления развития брактей «замолкают», что приводит к неконтролируемому развитию последних. Соцветия с брактеями обычно мало декоративны, поскольку значительно менее развиты, сильно разрежены.

— Как нынешняя аномально теплая зима повлияет на сирень?