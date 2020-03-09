Где находится эстонский Крым и при чем тут сирень

Сирень — растение, знакомое в наших широтах всем. Она ассоциируется с весной и солнцем, недолго радует глаз и окружена множеством суеверий, связанных с числом лепестков на цветке. 15 марта в 14:00 в Тартуском ботаническом саду состоится лекция российского физиолога растений, кандидата биологических наук и знатока сирени Игоря Семенова. Rus.Postimees побеседовал с ученым о сирени - таком обычном и таком таинственном растении.
— Почему вы специализируетесь именно на сирени? По какой причине это растение вызвало у вас интерес?
— Сирень обыкновенная на протяжении последних двух веков неизменно остается культовым кустарником в России. Каждый год в начале-середине мая меня охватывает непередаваемый восторг в предвкушении цветения ее многочисленных сортов в коллекциях ботанических садов. Являясь по своему ареалу обитания горным растением, сирень в культуре неприхотлива к неблагоприятным факторам. А посаженная в саду или парке в правильном месте, она почти не требует ухода, кроме разве что регулярной обрезки. Иначе говоря, нетрудоемкая культура. Будучи преданным сирени профессиональным физиологом растений, я ценю ее и как очень увлекательный объект научных исследований.
— Почему вы стали изучать эстонские сорта и в чем их особенности?
— Однажды еще в 2009 году я узнал, что на юге Эстонии, в Ряпина у замка Силлапяэ, поддерживается коллекция местных, неизвестных у нас в России сортов. Начиная с 2015 года у меня появилась возможность регулярно наведываться в Ряпинаскую садоводческую школу, а также в мемориальный сад Адольфа Карловича Вайгла к его старшей дочери Тийне. Итогом моих нескольких удачных фотосессий стала идея познакомить любителей сирени в России с сортами эстонской селекции Вайгла.
С этой целью был подготовлен альбом с фотографиями всех сортов классической эстонской селекции. С другой стороны, огромный интерес вызывает и современная селекция сирени в Эстонии, которую в Рапламаа активно проводит Ааво Мяги. Некоторые, наиболее экзотические сеянцы его сирени также вошли в это издание. Альбом готов и буквально на днях должен появиться в Пярну в издательстве Hea Tegu.
Если вкратце охарактеризовать сирень эстонской селекции Вайгла, то обычно это довольно высокие кустарники, зачастую формирующие подземные стеблевые столоны, из которых отрастают порослевые побеги. Это и хорошо, и плохо одновременно. Хорошо потому, что сирень сама по себе спонтанно размножается. А плохо оттого, что необходимо тщательно следить за кустами, контролировать их внешний вид, чтобы не дать растениям сильно загуститься и преждевременно состариться.
Сирень селекции Вайгла — это, в основном, красные, красноватые, розовые формы с простым строением цветка. Обычно они собраны в узкие удлинённые метёлки по парам. Среди них нет ни одной голубоватой формы, а единственная белая сирень в селекции Вайгла — Vaigla Valge. В шутку сирени Вайгла можно было бы назвать красными «с эстонского Крыма». Эстонским Крымом Вайгла считал Ряпина: за сравнительно мягкий характер погоды этих мест.
Эстонская сирень — звезда американского журнала
— Какой, по вашему мнению, эстонский сорт сирени самый выдающийся и почему?
— Селекция Вайгла насчитывает 23 сорта. Из них 15 — это сирень обыкновенная и восемь сортов сирени гиацинтоцветной. Как в любой селекции, здесь есть свои лидеры и менее заметные садовые формы. К лучшим сортам Вайгла я бы отнес сирень Aino, Elsa Maasik, Helgi, Karin, Kivi Ats, Martin, Tiina, Vaigla. А среди них как фаворита выделил бы сорт Martin. Невысокие кусты этой сирени склонны к сверхцветению, что особенно ярко проявилось в прошлом году здесь, в Тарту. Сирень Martin имеет стройные удлиненные плотные соцветия красного цвета. Они смотрятся кудреватыми из-за того, что лепестки цветков попарно повернуты в разных плоскостях да еще зачастую и пропеллерообразно выгнуты вдоль. Недаром весной 2019 года американцы поместили фотографию этого сорта на обложку журнала Международного общества сирени Lilacs.
— Удалось ли эстонским селекционерам зарегистрировать свои сорта? Если да, то когда и где?
— Мне неизвестно, были ли зарегистрированы эстонские сорта сирени в Советском Союзе. Похоже, что нет. Однако еще в далекие 70-е годы несколько сортов эстонской селекции неофициально окольными путями попали в Королевский ботанический сад под Торонто и были предварительно зарегистрированы Международным обществом сирени. С тех пор они и числятся в мировом сортименте сирени. В новые времена в 1999 году по запросу эстонских экспертов несколько сортов из селекции Вайгла были зарегистрированы Международным обществом сирени уже на официальной основе.
Волшебство сирени
— С чем связано наличие пяти лепестков у цветка сирени, так называемые «счастливые» цветы?
— У некоторых сортов в заметных количествах появляются нерегулярные цветки с числом лепестков больше или меньше четырех. Ответ кроется в мутационных изменениях генов, контролирующих образование элементов цветка, которым cирень бывает часто подвержена. Эти гены известны, они изучены и продолжают изучаться.
Более того, если эти мутации закрепились, то есть повторяются регулярно из года в год, то необычные цветки становятся диагностическим признаком того или иного сорта. Наиболее ярко это проявилось у сирени Cavour и Rochester, у которых пятилепестковость (а также шести- и даже семи-) — явление обычное. Более того, у сорта Rochester многолепестные цветки обнаруживаются в соцветиях почти сплошь, а обычные, с четырьмя, - наоборот, становятся условно редкими. Заметим, что и у сортов классической эстонской селекции Tiina и Jaan пяти- и шестилепестные цветки также обнаруживаются в некотором количестве.
Или другая тема. Почему в метелках соцветий некоторых сиреней иногда (а порой и регулярно) появляются листья, очень похожие на те, что мы видим у зеленых побегов? Они особенно заметны, например, у сортов эстонской селекции Jaan, Kivi Ats и Silvi Vrait. Оказывается, что листья в соцветиях — это не совсем листья, а сверхразвитые прицветники или брактеи (bracts). У них необычно широкие черешки. В норме брактеи едва заметны, хотя их роль в развитии соцветий огромна.
Почему? Потому, что в пазухах черешков брактей зарождаются не обычные почки, как у настоящих зеленых листьев, а крошечные голые цветковые кисточки, которые, в ботаническом смысле и есть соцветия сирени. На биофаке МГУ изучена группа соподчиненно работающих генов, продукты деятельности которых не дают развиться в соцветиях огромным брактеям. В результате метелки соцветий формируются значительно более пышными, весьма привлекательными. Подверженные же мутационным изменениям гены подавления развития брактей «замолкают», что приводит к неконтролируемому развитию последних. Соцветия с брактеями обычно мало декоративны, поскольку значительно менее развиты, сильно разрежены.
— Как нынешняя аномально теплая зима повлияет на сирень?
— Мягкая среднеевропейская зима никак не повлияет на развитие сиреневых кустов. А вот чего следует опасаться, так это поздних весенних возвратных заморозков, которые могут наступить как раз в те дни, когда уже вне почек происходит завершающая стадия формирования цветков. Их бутоны могут остаться недоразвитыми и даже вообще не раскрыться, как это было в прошлом году в северной Эстонии. В частности, сирени Мяги в Рапламаа очень сильно пострадали, особенно те сеянцы, которые должны были раскрыться самыми первыми. Ночные заморозки в мае 2019 года достигали -8 градусов по Цельсию. Будем надеяться на лучшее и пожелаем эстонским сирени весной 2020 года предстать во всем своем великолепии перед взором изумленной публики.