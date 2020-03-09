У потребителей очередной повод для радости: топливо обещает подешеветь до 1,2 евро за литр

«Резкое снижение стоимости топлива, несомненно, порадует потребителей. Поскольку эстонские предприятия закупают моторное топливо по формирующейся за определенный срок по средней цене, пока рано прогнозировать, как скажется на ценах короткий период снижения цен. Важно также учитывать, что на топливных заправках имеются определенные запасы», - сказал Вахтрик BNS.

Он сказал, что в связи со снижением закупочных цен в прошлую пятницу на топливных заправках Circle K стоимость литра топлива сначала подешевела на 3,5 цента, а затем еще на 4,5 цента. В конечном итоге 95-й бензин стоил 1,299, а дизель 1,279 евро.

Вахтрик сообщил, что важно иметь в виду, что в Эстонии до 60 процентов стоимости литра топлива составляют налоги. В то же время он заявил, что в условиях продолжающегося снижения цен на нефть, Circle K будет снижать и розничные цены на топливо.

Цены могут упасть до 1,2 евро за литр

По словам члена правления Alexela Алана Вахта, если учесть стоимость топлива на мировых рынках, ценники на эстонских заправках могут снизиться до 1,2 евро как на бензин, так и на дизель.

Вахт заявил BNS, что в понедельник цены на топливо на мировых рынках ощутимо снизились, что было вызвано окончившимися неудачей переговорами участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по вопросу снижения объемов нефтедобычи, прошедшие 6 марта в Вене. Также Вахт сказал, что свою роль сыграло и распространение коронавируса.

«Согласно действующему между странами-членами ОПЕК и партнерами организации соглашению, объемы нефтедобычи были сокращены на 1,7 млн баррелей в сутки. В ОПЕК хотели увеличить этот показатель до 3,2 млн баррелей в сутки. В четверг было достигнуто предварительное соглашение, но оно было условным. Условиям для вступления в силу данного решения было согласие со стороны России сократить добычу нефти. Но Россия отказалась», - сказал Вахт.

Он сказал, что начиная с 2017 года ОПЕК совместно с Россией сокращали производство нефти, чтобы удерживать стоимость топлива на подходящем уровне — то есть около 70 долларов за баррель. И до сего времени система исправно работала. «Сокращение нефтедобычи привело к увеличению рыночной доли сланцевой нефти США. К концу февраля 2020 года ее производство составило рекордные 13,1 баррелей в сутки», - добавил член правления Alexela.

В то же время он добавил, что еще в 2011 году этот показатель составлял менее 6 млн баррелей в сутки. «В последний раз стоимость топлива обрушилась в 2014 году. Тогда цены отпустили в свободное плавание. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2016 году, когда стоимость нефти марки Brent упала до 26 долларов за баррель. С помощью низких цен пытались убрать с рынка американскую сланцевую нефть», - сказал Вахт.

По словам Вахта, решение ОПЕК о необходимости сократить добычу нефти вызвано распространением коронавируса.

«В связи с решением России мы оказались в ситуации, когда в конце марта прекратит действовать нынешнее соглашение по сокращению добычи нефти, поэтому на рынке будет переизбыток топлива, что может привести к снижению его цен», - считает он.

Вахт заявил, что хоть пока и сложно предположить, как отразится нынешняя ситуация на ценах на топливо, но нельзя исключать, что стоимость бензина и дизеля будет составлять около 1,2 евро за литр. Также он добавил, что даже в случае обвала цен до уровня 2016 года, мы не увидим на заправках цены ниже одного евро, так как повышение акцизов и добавление биодобавок уже привело к повышению стоимости литра бензина на 22, а дизеля на 18 центов.