Картина дня: обвал цен на нефть, судебный процесс по делу о крушении "боинга" и приграничная торговля

Цены на нефть претерпели крупнейший обвал с 1991 года

После фиаско на переговорах в формате ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи цены на нефть претерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. После открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, цены на нефть упали примерно на 30 процентов. Читать далее...

Для кого-то скидка в 15%, а для кого-то наценка: как на приграничную торговлю повлияет обвал курса рубля

Российский рубль дешевеет: еще пару недель назад за 1 евро давали 70 рублей, сегодня уже 85. Резкое падение началось вечером 8 марта после того, как на мировых рынках на 30% подешевела нефть. Читать далее...

В Эстонии распространяется собачья чумка

Ветеринарно-пищевой департамент с конца прошлого года оповестили о восьми случаях заражения собачьей чумкой. Читать далее...

У потребителей очередной повод для радости: топливо обещает подешеветь до 1,2 евро за литр

По словам директора по продажам Circle K Раймо Вахтрика, обвал цен на нефть, несомненно, стал хорошей новостью для автомобилистов, но, по его оценке, пока рано прогнозировать возможное изменение цен на топливо. Член правления Alexela Алан Вахт считает, что спад на мировых рынках может привести к снижению цен на топливо до 1,2 евро за литр. Читать далее...

Обвиняемый в зверском нападении на таксиста прогулял суд: причина поражает

Судебное заседание по делу о нападении и ограблении таксиста перенесено, поскольку один из обвиняемых вместо того, чтобы явиться в суд, был у своей возлюбленной. Читать далее...

В Нидерландах начинается процесс по делу о крушении "боинга" в небе над Украиной

На шестой год после катастрофы над Украиной самолета "боинг-777" в Нидерландах 9 марта начинается процесс против предполагаемых виновников преступления. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился на своей страничке в соцсети Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта. Читать далее...

А вы уже получили? Департамент здоровья разослал жителям Эстонии письма с предупреждением

Департамент здоровья рассылает жителям Эстонии письма с наиболее важной информацией о коронавирусе (COVID-19). Читать далее...

Исключения для собственных нужд не действуют: туристам напоминают, что нельзя ввозить из России в Эстонию

Ввозить в Европейский Союз семена без соответствующего сертификата больше нельзя, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Министерства сельской жизни. Читать далее...

Исполняется 76 лет со дня бомбардировок советской авиацией эстонских городов

В понедельник исполняется 76 лет со дня бомбардировок советской авиацией эстонских городов, в этот день будут звонить колокола и пройдут мероприятия памяти. Читать далее...

Коронавирус в Эстонии: все пробы, взятые 8 марта, оказались отрицательными

Вчера 8 марта, лаборатория Департамента здоровья проанализировала пробы, взятые у 18 человек, ни у одного из них коронавирус не подтвердился. С 31 января Департамент здоровья проверил 311 проб на COVID-19, из них десять оказались положительными. Читать далее...

Рынки в панике, биржи трясет

Мировые рынки акций начали день с резкого падения, поскольку инвесторы в панике переводят свои инвестиции в облигации, а также, например, в японскую иену и золото. Читать далее...

Профессор вирусологии: поразительным образом Эстония все сделала правильно