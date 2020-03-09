Картина дня: обвал цен на нефть, убийство в Таллинне и приграничная торговля

Цены на нефть претерпели крупнейший обвал с 1991 года

После фиаско на переговорах в формате ОПЕК+ о снижении объемов нефтедобычи цены на нефть претерпели наиболее сильный обвал со времен войны в Персидском заливе в 1991 году. После открытия торгов в Азии в понедельник, 9 марта, цены на нефть упали примерно на 30 процентов. Читать далее...

В Таллинне зарезали мужчину

В Пыхья-Таллинне в субботу зарезали мужчину средних лет. Читать далее...

Для кого-то скидка в 15%, а для кого-то наценка: как на приграничную торговлю повлияет обвал курса рубля

Российский рубль дешевеет: еще пару недель назад за 1 евро давали 70 рублей, сегодня уже 85. Резкое падение началось вечером 8 марта после того, как на мировых рынках на 30% подешевела нефть. Читать далее...

В Эстонии распространяется собачья чумка

Ветеринарно-пищевой департамент с конца прошлого года оповестили о восьми случаях заражения собачьей чумкой. Читать далее...

У потребителей очередной повод для радости: топливо обещает подешеветь до 1,2 евро за литр

По словам директора по продажам Circle K Раймо Вахтрика, обвал цен на нефть, несомненно, стал хорошей новостью для автомобилистов, но, по его оценке, пока рано прогнозировать возможное изменение цен на топливо. Член правления Alexela Алан Вахт считает, что спад на мировых рынках может привести к снижению цен на топливо до 1,2 евро за литр. Читать далее...

Обвиняемый в зверском нападении на таксиста прогулял суд: причина поражает

Судебное заседание по делу о нападении и ограблении таксиста перенесено, поскольку один из обвиняемых вместо того, чтобы явиться в суд, был у своей возлюбленной. Читать далее...

В Нидерландах начинается процесс по делу о крушении "боинга" в небе над Украиной

На шестой год после катастрофы над Украиной самолета "боинг-777" в Нидерландах 9 марта начинается процесс против предполагаемых виновников преступления. Катастрофа произошла 17 июля 2014 года в 16.20 по местному времени. Читать далее...

Суд по MH17 в Нидерландах: на Украину из России отправилось два "Бука"

Сторона обвинения по делу о крушении самолета МН17 заявила, что на Украину из России в 2014 году было отправлено по меньшей мере две зенитно-ракетных установки "Бук", но одна из них по дороге сломалась. Читать далее...

Раймонд Кальюлайд: у управы Ласнамяэ вообще есть мозги?

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд возмутился на своей страничке в соцсети Facebook по поводу молодежной дискотеки в Ласнамяэ, которая состоялась 6 марта. Читать далее...

Таллиннская школа приняла меры предосторожности: 30 учеников с симптомами болезни отправили по домам