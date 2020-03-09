Обвиняемый в зверском нападении на таксиста прогулял суд: причина поражает

9 марта в 10 часов в Вильяндиском доме суда должно было начаться рассмотрение дела о нападении на таксиста, которое произошло осенью позапрошлого года. В деле фигурирует пять молодых человек, из них двое несовершеннолетних находятся под арестом.

Перед началом заседания в зале суда началась суета, когда попечитель одного из подсудимых и прокурор пытались по телефону получить информацию о Райне Когере, который не явился в суд. Через 45 минут после начала заседания попечитель Когера узнал, что тот находится в Эмари и не успеет сегодня приехать. Попечитель сообщил суду, что у Когера в Эмари живет возлюбленная, у которой он, очевидно, и находится. Из-за неявки подсудимого рассмотрение дела переносится уже второй раз.

Первое заседание должно было пройти 13 февраля, когда, как утверждается, по причине болезни отсутствовал Тиво Кауров. Медицинской справки, подтверждающей болезнь, не было, поэтому прокурор Марья-Лийна Талимаа подала ходатайство о принудительной доставке Каурова на следующее заседание. Судья удовлетворил ходатайство прокурора. Во вторник, 10 марта, принудительно доставят на заседание уже и Райна Когера.

Прокуратура предъявила обвинение пяти молодым людям, из которых двое на момент совершения преступления были несовершеннолетними. Их обвиняют по нескольким статьям, а в совершении тяжких насильственных действий обвиняют и несовершеннолетних. Одного из них (2002 года рождения) обвиняют в ограблении, в ненадлежащем физическом обращении и самовольном использовании чужой собственности, совершенном с применением насилия. Второго несовершеннолетнего обвиняют в ограблении, краже и самовольном использовании чужого имущества с применением насилия.

Остальных трех подсудимых обвиняют - по разным статьям - в использовании чужого имущества. Райну Когеру и Герту Кустасоо может грозить штраф или до трех лет тюрьмы. Тиво Каурову, которого также обвиняют в насилии, может грозить от двух до десяти лет тюрьмы.

События ночи 15 ноября 2018 года, когда было совершено нападение на таксиста, разворачивались следующим образом. Молодые люди попросили отвезти их на мызу Пярсти. Водитель такси доставил их на место назначения, где и стал жертвой нападения. После избиения 60-летнего таксиста засунули в багажник, а затем молодые люди поехали в Вильянди за еще одним своим приятелем. Позже вся компания направилась в Раквере, откуда рано утром вернулась в Вильянди.

В 8:30 в полицию поступил вызов, что по Колга-Яани в направлении Вильянди движется автомобиль, совершающий опасные маневры. Скрываясь от полицейского патруля, преступники на угнанном "мерседесе" совершили несколько ДТП. После этого они приехали на парковку кладбища в Вильянди, где бросили автомобиль и сбежали. Обнаруженного в брошенном автомобиле таксиста в тяжелом состоянии доставили в Тартускую больницу.