Ложное обвинение в употреблении допинга дорого обошлось ВАДА

В декабре 2015 года он сдал положительный допинг-тест. Лаборатория в Катаре обнаружила запрещённое вещество в моче Переры.

Кусал отправился в Великобританию и прошёл тест на детекторе лжи, а также сдал образец волос в парижской лаборатории. В мае 2016 года все обвинения с крикетиста были сняты, когда лаборатория в Париже определила, что результаты тестов в Катаре не являются точными и никаких следов стероидов обнаружено не было. Повторный тест мочи также подтвердил это заключение.

Представители спортсмена доказали, что в работе катарской лаборатории были существенные нарушения. В результате ВАДА временно лишило эту лабораторию аккредитации.