Коронавирус. ФОТО: Shutterstock

Вместе с коронавирусом по планете распространяется не только паника, но и самые разные советы насчет того, как от заболевания уберечься. Не всегда эти советы дают квалифицированные специалисты, и польза от них часто бывает нулевая.

Ниже мы перечисляем разные предлагаемые способы и изучаем со специалистами, насколько они действенны.

1. Чеснок

Многие пользователи соцсетей рекомендуют есть чеснок, чтобы предотвратить заражение. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чеснок одобряет как здоровую пищу, которая имеет некоторые антимикробные свойства, но нет никаких свидетельств того, что он защищает от нового коронавируса.

Сам по себе чеснок не опасен - до тех пор, пока люди, которые его употребляют для лечения, выполняют рекомендации медиков.

Но если кто-то начнет предпочитать этот или другие "народные" способы профилактики всем другим и пренебрегать советами квалифицированных специалистов, это может быть опасно для здоровья. Овощи и фрукты полезны для здоровья, но бесполезны для предотвращения заражения этим новым вирусом.

Употребление чеснока в большом количестве само по себе может вызвать проблемы. Издание The South China Morning Post, например, сообщило о женщине, которая попала в больницу с воспалением горла, после того как съела полтора килограмма чеснока.

2. "Волшебные добавки"

Популярный YouTube-блогер Джордан Сазер утверждает, что "минеральная чудо-добавка" (MMS - "miracle mineral supplement") спасает от коронавируса.

Эта добавка содержит диоксид хлора. Сазер, как и некоторые другие инфлюенсеры, рекламировал "чудо-средство" и до вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Еще в январе он писал в "Твиттере": "Диоксид хлора (MMS) - эффективное средство для уничтожения раковых клеток, но он поможет и избежать заражения коронавирусом".

В прошлом году американское Управление по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA) уже предупреждало, что безопасность и эффективность диоксида хлора не доказана исследованиями и что его употребление может вызывать тошноту, рвоту, диарею и симптомы сильного обезвоживания организма. К FDA присоединились и надзорные службы других стран.

3. Самодельный гель для рук

По всему миру люди раскупают средства для дезинфекции рук. Во многих магазинах запасы дезинфицирующего геля в эти дни закончились, и в интернете набирают популярность инструкции, как изготовить гель своими руками.

Однако некоторые из этих самодельных гелей не годятся для человеческой кожи. Обычные гели для рук, которые сейчас раскупаются в магазинах, обычно содержат не только спирт (60-70%), но и смягчающие вещества, которые под рукой есть далеко не у всех.

Иногда в этих рецептах предлагают использовать алкогольные напитки, но даже в самых крепких из них содержание спирта редко превышает 60%.

Корреспондент Русской службы Би-би-си по вопросам науки Николай Воронин рекомендует изготавливать антисептик в домашних условиях из спирта крепостью 60° или выше.

4. Коллоидное серебро

Коллоидное серебро призвал использовать для защиты от коронавируса один из гостей телешоу Джима Бейкера, американского телевизионного проповедника. Жидкость, в которой растворены мельчайшие частицы серебра, по его мнению, убивает некоторые разновидности коронавирусов в течение 12 часов. Правда, он признал, что по Covid-19 у него сведений пока нет.

Весть о том, что жидкое серебро может быть эффективно в борьбе с коронавирусом, разлетелась по соцсетям, особенно в сообществах, скептически настроенных к традиционной медицине.

Сторонники этого средства полагают, что оно может лечить разные болезни и действовать как антисептик, а также укрепляет иммунную систему. Однако власти США предупреждают, что полезные свойства коллоидного серебра не доказаны. Более того, его употребление может вызвать серьезные побочные эффекты, например, нарушение работы почек, судороги и аргирию - необратимое изменение цвета кожи.

Медики говорят, что, в отличие от железа и цинка, серебро не выполняет никаких функций в организме человека.

"Фейсбук" сейчас сопровождает некоторые посты о пользе коллоидного серебра дисклеймером о том, что они содержат недостоверную информацию.

5. Пить воду каждые 15 минут

По "Фейсбуку" разошелся пост, в котором цитируется некий "японский врач", рекомендующий пить воду каждые 15 минут, чтобы вымыть вирус из полости рта.

Медики к этому совету относятся скептически: вирус попадает в тело через дыхательные пути. Но даже если вирус попадет в чей-то рот, питье воды в этом случае не поможет. Хотя вообще пить воду полезно.

6. Пить горячую воду, принимать горячие ванны и отказаться от мороженого

Не менее широко разошлось сообщение, приписываемое Unicef, - о том, что избежать коронавируса помогает горячая вода: надо пить ее как можно больше, а также чаще бывать на солнце, и тогда коронавирус якобы вас не достанет. Встречаются также советы принимать горячие ванны с той же целью.

Шарлотта Горницка из Unicef говорит: "Недавно в интернете распространились ложные утверждения, сделанные якобы от имени Unicef, о том, что следует отказаться от мороженого и другой холодной еды и что эта мера поможет избежать распространения коронавируса. Это, конечно, полное вранье. Мы знаем, что вирус гриппа не выживает за пределами человеческого тела в летний период, но мы не знаем, какое воздействие оказывает высокая температура на новый коронавирус.

Нагревание собственного тела или прием солнечных ванн не поможет спастись от коронавируса, считает профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блумфилд. Если вирус проникает внутрь, с ним может справиться только сам организм.