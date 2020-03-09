Почти 200 жителей Эстонии оказались в Северной Италии в зоне карантина

Всего в стране находится около 800 эстонцев, 81 из них кратковременно. Многие из них уже связались с посольством и попросили проконсультировать их о том, как вернуться на родину.

По словам посла, передвижению по стране не препятствуют, люди могут вернуться домой из зон ограниченного передвижения, если у них нет симптомов болезни. Посольство Эстонии в Италии советует эстонцам, находящимся в стране временно, как можно быстрее уехать, поскольку видно, что некоторые авиакомпании начали отменять рейсы на территории с ограниченным передвижением.

Обратную дорогу нужно скоординировать со своим турбюро или авиакомпанией. Если у людей возникнут препятствия с возвращением домой, посольство просит связаться с ним. Информацию можно получить по номеру Министерства иностранных дел +372 53 01 9999, по которому принимаю звонки круглосуточно.

В связи с режимом карантина, введенным в итальянских регионах Ломбардия, Парма, Пьяченца, Римини, Реджо-Эмилия, Модена, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падова, Тревизо, Аллесанрия, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли, Асти, МИД советует гражданам, у которых признаки болезни не проявились, вернуться домой.

Выход из зон карантина происходит через соответствующие контрольные пункты и туристам разрешено покидать зоны, чтобы вернуться домой. Но нужно оценить состояние здоровья свое и родственников: это означает, что в случае высокой температуры, которая превышает отметку в 37,5 градуса, нужно оставаться дома или в месте остановки, и позвонить в скорую помощь для получения медицинской помощи.

Тем, кто выехал из опасных регионов нужно провести 14 дней в карантине и следить за температурой тела.

Тех, кто находится в зоне, МИД просит следовать местным инструкциям. Внутри зон также могут вводиться ограничения на передвижение, передвижение происходит лишь в случае крайней необходимости, в том числе для получения медицинской помощи, похода в магазин или в аптеку и так далее.

Сейчас поезда и самолеты двигаются в зоне карантина в обычном порядке, но для того, чтобы выехать, нужно объяснить свою поездку тем, что человек возвращается на место постоянного проживания или на родину.

В Италии скорую помощь можно вызвать по номеру 112.