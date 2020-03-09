Комиссия Рийгикогу по экономике одобрила поправки к Закону о жидком топливе

Об этом BNS сообщила пресс-служба парламента. По словам председателя комиссии по экономике Свена Сестера, в промежутке между первым и вторым чтением комиссия по предложению инициаторов проекта и участников рынка внесла в законопроект многочисленные поправки. «Одно из важных изменений – срок отчетности по обязанности добавлять 10 % биокомпонентов в ископаемое топливо, который по более ранним планам должен был составить полгода, был продлен до года. Благодаря этому потребители смогут получать топливо по более низкой цене, так как у поставщика больше возможностей исходить из стоимости топлива при принятии решений и выполнении своих обязанностей. Это, безусловно, положительно скажется на рынке», – сказал Сестер.

Сестер также отметил, что после вступления закона в силу предпочтение будет отдаваться биотопливу, производство которого не конкурирует с производством продуктов питания. «Иными словами, для производства биокомпонентов в качестве сырья не будут использоваться продукты питания. Предпочтение будет отдаваться отходам. Так мы сможем решить несколько вопросов одновременно», – сказал Сестер.

Член комиссии по экономике Кальви Кыва добавил, что обязанность по добавлению биокомпонента позволяет активнее применять производимый в Эстонии биометан. «Биометан используется уже сегодня и делает нас менее зависимыми от импорта жидкого топлива. К 2022 году по прогнозам доля производимого и используемого в Эстонии биометана составит порядка 6 % от всего используемого в транспортном секторе топлива», – сказал Кыва.

Помимо этого, будет создана электронная база данных по торговле статистикой. Благодаря ей поставщики получат четкие возможности продать статистику, превышающую минимальную обязанность по добавлению биотоплива, поставщику, который в ней нуждается.