Жителям Эстонии вернули 109 млн евро переплаченного подоходного налога

К понедельнику налоговые декларации подали 593 107 человек. В соответствии с поданными декларациями следует вернуть 162 млн евро, а доплатить нужно будет 20 млн евро, сообщил BNS департамент.

3418 человек пожертвовали в общей сложности 98 000 евро.

Срок подачи налоговых деклараций 30 апреля. MTA с 26 февраля возвращает переплаченный подоходный налог людям, подавшим декларацию в электронном виде, а с 19 марта будет возвращать его людям, представившим декларацию на бумаге. Срок доплаты подоходного налога 1 октября.

Из получивших доходы в 2019 году нео благаемыми налогом доходами воспользовался в полной мере 41 процент, то есть 400 200 человек. В меньшем объеме, чем разрешалось, не облагаемые налогом доходы использовали 53 процента (530 000 человек), а 6,8 процента (68 500 человек) превысили допустимую сумму.