Падение цен на нефть пока не отразилось на работе сланцехимического концерна VKG

После провала переговоров ОПЕК по снижению добычи нефти, цены на черное золото 9 марта упали почти на 30%. Поскольку стоимость сланцевого масла, которое производят предприятия Ида-Вирумаа, привязана к цене на нефть, за развитием событий пристально смотрят на Северо-Востоке Эстонии. Крупнейший производитель сланцевого масла - Viru Keemia Grupp (VKG) пока не планирует сокращать производство, передает Rus.ERR.
"В настоящее время все производственные единицы Viru Keemia Grupp работают на полную мощность, в штатном режиме. Какие-либо прогнозы сейчас носят все же спекулятивный характер, но если падение цен продолжится или зафиксируется на низком уровне на продолжительное время, нам придется реагировать и приспосабливаться исходя из условий рынка", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый директор VKG Яанис Сепп.