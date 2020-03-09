Падение цен на нефть пока не отразилось на работе сланцехимического концерна VKG

"В настоящее время все производственные единицы Viru Keemia Grupp работают на полную мощность, в штатном режиме. Какие-либо прогнозы сейчас носят все же спекулятивный характер, но если падение цен продолжится или зафиксируется на низком уровне на продолжительное время, нам придется реагировать и приспосабливаться исходя из условий рынка", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый директор VKG Яанис Сепп.