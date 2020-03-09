Пн, 9.03.2020
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  • Падение цен на нефть пока не отразилось на работе сланцехимического концерна VKG

Падение цен на нефть пока не отразилось на работе сланцехимического концерна VKG

Добыча нефти.

ФОТО: LUCY NICHOLSON / REUTERS

После провала переговоров ОПЕК по снижению добычи нефти, цены на черное золото 9 марта упали почти на 30%. Поскольку стоимость сланцевого масла, которое производят предприятия Ида-Вирумаа, привязана к цене на нефть, за развитием событий пристально смотрят на Северо-Востоке Эстонии. Крупнейший производитель сланцевого масла - Viru Keemia Grupp (VKG) пока не планирует сокращать производство, передает Rus.ERR.

"В настоящее время все производственные единицы Viru Keemia Grupp работают на полную мощность, в штатном режиме. Какие-либо прогнозы сейчас носят все же спекулятивный характер, но если падение цен продолжится или зафиксируется на низком уровне на продолжительное время, нам придется реагировать и приспосабливаться исходя из условий рынка", - прокомментировал ситуацию на рынке финансовый директор VKG Яанис Сепп.

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