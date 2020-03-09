Ханссон: на ​​этот раз Эстония лучше подготовлена ​​к возможному кризису

По словам Ханссона, нынешний плюс Эстонии заключается в том, что наша стартовая позиция была чрезвычайно сильной, учитывая как экономический рост в 4%, так и нехватку рабочей силы или давление на заработную плату, пишет rus.err.ee.

"В 2008 году экономика Эстонии была совершенно несбалансированной, и теперь мы видим её скорее умеренно перегретой. С некоторым мягким замедлением экономика справится", - прокомментировал Ханссон текущую ситуацию.