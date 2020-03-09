Ханссон: на ​​этот раз Эстония лучше подготовлена ​​к возможному кризису

Эстония лучше подготовлена к возможному глобальному экономическому кризису, чем в 2008 году, но положение было бы еще лучше, если бы государственный бюджет Эстонии был профицитным, считает бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон.
По словам Ханссона, нынешний плюс Эстонии заключается в том, что наша стартовая позиция была чрезвычайно сильной, учитывая как экономический рост в 4%, так и нехватку рабочей силы или давление на заработную плату, пишет rus.err.ee.
"В 2008 году экономика Эстонии была совершенно несбалансированной, и теперь мы видим её скорее умеренно перегретой. С некоторым мягким замедлением экономика справится", - прокомментировал Ханссон текущую ситуацию.
В то же время, по словам Ханссона, Эстония должна быть готова к ситуации, когда вызванный распространением коронавируса экономический кризис будет длиться дольше, чем два квартала.