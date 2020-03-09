Водитель потерял управление на скользкой дороге и врезался в дерево

Полиция выяснила на месте происшествия, что 63-летний водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.

Пярнуский аварийный полицейский Эркки Вайнульт сказал, что, по словам водителя, на дороге было скользко. Водитель был трезв, пристегнут и у него были права соответствующей категории на управление транспортным средством. Он находился в машине один и не пострадал.

"Прошу водителей не спешить менять зимние шины, хотя это и разрешено с начала марта. Хотя погода становится теплее, на дорогах все еще может быть скользко, особенно утром и вечером, а также на лесных дорогах", - сказал Вайнульт.