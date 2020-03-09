Глава эстонской судостроительной фирмы был вынужден покинуть должность

«Мы поговорили с владельцами и показалось разумным по-дружески уйти, учитывая, куда и как движется предприятие, соображения владельцев и что думаю я в качестве члена правления», - сказал Винк Äripäev, но не уточнил, в чем заключаются разногласия.

Новый руководитель Baltic Workboats ранее управлявший фармацевтической фирмой Tamro Лаури Бетлем, по словам которого, у него с владельцами одинаковое представление о том, как дальше развивать предприятие и каковы новые направления бизнеса.

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Пару лет назад в сааремааской судостроительной компании со дня лишился работы Дэвид О'Брок, сказавший, что он благодарен за время, проведенное на предприятии, но его знания о судостроении были, очевидно, недостаточны.