Полиция просит помощи в поисках 78-летнего Мярта

Родственник Мярта обратился в полицию и сообщил, что мужчина ушел из дома и не отвечает на звонки. Последний контакт с Мяртом у близких был пятого марта. Состояние его здоровья плохое, он должен ежедневно принимать лекарства и поэтому его жизнь может быть в опасности.

Полиция искала Мярта с собаками как в лесу около его дома, так и в поле. Также были просмотрены окрестности. У полиции есть основания полагать, что Мярт может передвигаться на светло-фиолетовом женском велосипеде фирмы Merida.

Рост Мярта примерно 180 см, он среднего телосложения. На нем черные штаны, светло-зеленая ветровка, темно-коричневая вязаная шапка и резиновые сапоги.