Пропавший в марте этого года 78-летний мужчина найден мертвым

Полиция сообщает, что 78-летний мужчина, который пропал в марте этого года, был найден мертвым.
Неделю назад в полицию сообщили, что местный житель нашел в болотной трясине в Кооркюла, Валгамаа, мертвое тело.
Полиция установила, что речь идет о пропавшем в марте этого года 78-летнем Мярте, который ушел из дома в Кооркюла и пропал. О его исчезновении полицейским сообщил родственник, уточнив, что состояние здоровья пропавшего плохое, он должен ежедневно принимать лекарства и поэтому его жизнь может находиться в опасности.
В полиции нет оснований полагать, что смерть была насильственной.
Полиция выражает близким погибшего соболезнования.