Ср, 29.07.2020
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  • Пропавший в марте этого года 78-летний мужчина найден мертвым

Пропавший в марте этого года 78-летний мужчина найден мертвым

Küünal.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/EMF

Полиция сообщает, что 78-летний мужчина, который пропал в марте этого года, был найден мертвым.

Неделю назад в полицию сообщили, что местный житель нашел в болотной трясине в Кооркюла, Валгамаа, мертвое тело.

Полиция установила, что речь идет о пропавшем в марте этого года 78-летнем Мярте, который ушел из дома в Кооркюла и пропал. О его исчезновении полицейским сообщил родственник, уточнив, что состояние здоровья пропавшего плохое, он должен ежедневно принимать лекарства и поэтому его жизнь может находиться в опасности.

В полиции нет оснований полагать, что смерть была насильственной.

Полиция выражает близким погибшего соболезнования.

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