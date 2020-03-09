Пропавший в марте этого года 78-летний мужчина найден мертвым

Полиция установила, что речь идет о пропавшем в марте этого года 78-летнем Мярте, который ушел из дома в Кооркюла и пропал. О его исчезновении полицейским сообщил родственник, уточнив, что состояние здоровья пропавшего плохое, он должен ежедневно принимать лекарства и поэтому его жизнь может находиться в опасности.