Коронавирус: Италия пытается спасти своих стариков, Британия - в "фазе сдерживания"

Старое население Италии под угрозой

В понедельник британский минздрав предписал всем возвращающимся из областей северной Италии самоизолироваться на 14 дней - вне зависимости от того, есть ли у этих людей какие-либо симптомы вируса или простуды.

Также МИД Британии рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в северные области Италии, закрытые на карантин в связи с бушующей там эпидемией.

Британцы по-прежнему могут выезжать из Италии без ограничений, однако некоторые авиалинии отменили свои полеты в затронутые карантином города.

В Италии, где в воскресенье власти закрыли на карантин северные регионы страны, на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая: 7375 человек, а количество летальных исходов выросло с воскресенья на 233 - до 366.

По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7313.

В Италии сильная концентрация пожилого и старого населения; многие из них имеют хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом.

Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом - глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо.

Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

14,3% - старше 90

8,2% - от 80 до 89

4% - от 70 до 79

1,4% - от 60 до 69

0,1% - от 50 до 59

0% - от 50 до 59

Между тем британский МИД пытается организовать перелет 140 британцев с борта круизного лайнера "Гранд принцесс", который находится на карантине у побережья Калифорнии и где у 21 человека обнаружен этот вирус.

Британские власти также организуют специальный отдел по борьбе с дезинформацией в интернете - из-за возросшего числа недостоверных историй о коронавирусе.

Правительственный сайт уже опубликовал некоторую статистику по уровню смертности в Британии в результате некоторых эпидемий прошлых лет:

Гонконгский грипп 1968-69 с летальностью от 0,2 до 0,4%: 80 тыс. смертей

Свиной грипп 2009-10 с летальностью в 0,025%: 457 смертей

Ближневосточный респираторный синдром (MERS) 2012 года с летальностью в >30%: 0 смертей

Атипичная пневмония (SARS) 2003-03 с летальностью <10%: 0 смертей

Сезонная эпидемия гриппа в Британии 1989-90: 26000 смертей в Англии и Уэльсе

Всего в Британии анализ на наличие коронавируса был взят у 23 513 человек, из них 278 человек получили положительный результат, включая пять новых случаев в Северной Ирландии.

В Уэльсе выявлено 4 заболевших.

Сотрудник больницы английского города Саутгэмптон изолирован дома после подтверждения коронавируса.

Орган по охране здоровья Шотландии выпустил новые рекомендации по профилактике распространения вируса, рекомендовав регулярно дезинфицировать телефоны.

Какова ситуация в мире?

Число инфицированных по всему миру превысило 107 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 3 600, большая часть из них приходится на Китай.

Тем не менее в понедельник власти КНР сообщили об отсутствии второй день подряд новых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, с которой началась вспышка.

Это показывает положительную тенденцию, однако китайские власти пока не спешат отказываться от ряда карантинных мер.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, по сообщению Интерфакса - в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек.

В воскресенье департамент здравоохранения Москвы распространил информацию, что за нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения.

В Южной Корее также сообщается о самом низком числе новых заболевших за последние две недели.

В Иране, где зарегистрирована, наряду с КНР и Италией, одна из самых мощных эпидемий коронавируса, подтверждено 6 566 инфицированных и 194 летальных исхода. Однако есть опасения, что реальные цифры могут быть выше.

Во Франции коронавирус распространяется среди местных депутатов парламента, где он диагностирован еще у двух парламентариев. Всего там заболели четыре члена Национальной Ассамблеи.

По данным на воскресенье, во Франции зафиксировано 1126 заболевших - что на 19% больше по сравнению с предыдущим днем. Франция выходит на второе место после Италии среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом.

Французские власти уже запретили общественные мероприятия с количеством участников, превышающим 1 тысячу человек.