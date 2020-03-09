Пн, 9.03.2020
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Коронавирус: Италия пытается спасти своих стариков, Британия - в "фазе сдерживания"

Врач держит в руках положительный тест на коронавирус.

ФОТО: shutterstock.com

В понедельник в ходе заседания правительственного комитета СOBRA, координирующего действия властей в чрезвычайных ситуациях, было решено, что Британия будет оставаться в первой фазе своего четырехступенчатого плана реагирования на эпидемию коронавируса - "фазе сдерживания".

В воскресенье стало известно о смерти еще одного британца от коронавируса: в больнице Манчестера скончался 60-летний мужчина, недавно прибывший из северной Италии. Он стал третьей жертвой этого заболевания.

На заседании COBRA под председательством премьер-министра Бориса Джонсона было решено не переходить к следующей фазе реагирования, которая предполагает запрет на массовые мероприятия, закрытие школ и переход по максимуму на работу из дома.

Британские чиновники также встретились с представителями большого спорта - для обсуждения изменения режима трансляций крупных соревнований; и с представителями сетей британских супермаркетов - для выработки стратегии закупок и продаж наиболее ходовых товаров, дефицит которых стал ощущаться в последние дни, таких как дезинфицирующие гели для рук, туалетные принадлежности, а также макароны и крупы.

Некоторые супермаркеты в Британии уже ввели ограничения на продажу некоторых товаров повышенного спроса.

Между тем эксперт из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Серджио Брусан сказал в интервью Би-би-си, что Британия сейчас находится в той же ситуации, в какой была Италия две недели назад, и у властей осталось лишь несколько дней, чтобы принять меры и предотвратить подобную вспышку у себя в стране.

Между тем министр по делам культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден сказал Би-би-си, что он вместе с премьер-министром смотрел в воскресенье на стадионе матч Кубка шести наций по регби между Англией и Уэльсом и что, согласно нынешним рекомендациям медиков, нет причин для отмены спортивных состязаний.

Тем не менее представители спортивных федераций рассмотрят возможность проведения в будущем соревнований без публики, если того потребуют обстоятельства.

В Британии в воскресенье число заболевших подскочило на 69 человек, с 209 до 278. Это самый резкий скачок с начала регистрации случаев заболевания Covid-19.

Старое население Италии под угрозой

В понедельник британский минздрав предписал всем возвращающимся из областей северной Италии самоизолироваться на 14 дней - вне зависимости от того, есть ли у этих людей какие-либо симптомы вируса или простуды.

Также МИД Британии рекомендует воздержаться без крайней необходимости от поездок в северные области Италии, закрытые на карантин в связи с бушующей там эпидемией.

Британцы по-прежнему могут выезжать из Италии без ограничений, однако некоторые авиалинии отменили свои полеты в затронутые карантином города.

В Италии, где в воскресенье власти закрыли на карантин северные регионы страны, на настоящий момент зарегистрировано самое большое число заболевших после Китая: 7375 человек, а количество летальных исходов выросло с воскресенья на 233 - до 366.

По числу инфицированных Италия опередила Южную Корею, где общее число случаев составляет 7313.

В Италии сильная концентрация пожилого и старого населения; многие из них имеют хронические заболевания, что делает их особенно уязвимыми перед коронавирусом.

Среди новых заболевших с подтвержденным диагнозом - глава Генштаба армии Сальваторе Фарина, который находится в самоизоляции и сообщает, что чувствует себя неплохо.

Presentational white space

Минздрав Италии распространил в минувшие выходные данные по смертности от коронавируса, где средний возраст летальных исходов - 81,4 года.

  • 14,3% - старше 90
  • 8,2% - от 80 до 89
  • 4% - от 70 до 79
  • 1,4% - от 60 до 69
  • 0,1% - от 50 до 59
  • 0% - от 50 до 59
Presentational white space

Между тем британский МИД пытается организовать перелет 140 британцев с борта круизного лайнера "Гранд принцесс", который находится на карантине у побережья Калифорнии и где у 21 человека обнаружен этот вирус.

Британские власти также организуют специальный отдел по борьбе с дезинформацией в интернете - из-за возросшего числа недостоверных историй о коронавирусе.

Правительственный сайт уже опубликовал некоторую статистику по уровню смертности в Британии в результате некоторых эпидемий прошлых лет:

  • Гонконгский грипп 1968-69 с летальностью от 0,2 до 0,4%: 80 тыс. смертей
  • Свиной грипп 2009-10 с летальностью в 0,025%: 457 смертей
  • Ближневосточный респираторный синдром (MERS) 2012 года с летальностью в >30%: 0 смертей
  • Атипичная пневмония (SARS) 2003-03 с летальностью <10%: 0 смертей
  • Сезонная эпидемия гриппа в Британии 1989-90: 26000 смертей в Англии и Уэльсе

Всего в Британии анализ на наличие коронавируса был взят у 23 513 человек, из них 278 человек получили положительный результат, включая пять новых случаев в Северной Ирландии.

В Уэльсе выявлено 4 заболевших.

Сотрудник больницы английского города Саутгэмптон изолирован дома после подтверждения коронавируса.

Орган по охране здоровья Шотландии выпустил новые рекомендации по профилактике распространения вируса, рекомендовав регулярно дезинфицировать телефоны.

Какова ситуация в мире?

Число инфицированных по всему миру превысило 107 тысяч человек, летальных исходов зарегистрировано 3 600, большая часть из них приходится на Китай.

Тем не менее в понедельник власти КНР сообщили об отсутствии второй день подряд новых случаев заболевания за пределами провинции Хубэй, с которой началась вспышка.

Это показывает положительную тенденцию, однако китайские власти пока не спешат отказываться от ряда карантинных мер.

В России за минувшие сутки подтверждено еще три случая заражения коронавирусом, по сообщению Интерфакса - в Московской, Калининградской и Белгородской областях. Общее число заболевших в России таким образом достигло 17 человек.

В воскресенье департамент здравоохранения Москвы распространил информацию, что за нарушение режима самоизоляции людям, прибывшим из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, грозит до 5 лет тюремного заключения.

В Южной Корее также сообщается о самом низком числе новых заболевших за последние две недели.

В Иране, где зарегистрирована, наряду с КНР и Италией, одна из самых мощных эпидемий коронавируса, подтверждено 6 566 инфицированных и 194 летальных исхода. Однако есть опасения, что реальные цифры могут быть выше.

Во Франции коронавирус распространяется среди местных депутатов парламента, где он диагностирован еще у двух парламентариев. Всего там заболели четыре члена Национальной Ассамблеи.

По данным на воскресенье, во Франции зафиксировано 1126 заболевших - что на 19% больше по сравнению с предыдущим днем. Франция выходит на второе место после Италии среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом.

Французские власти уже запретили общественные мероприятия с количеством участников, превышающим 1 тысячу человек.

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