Таллиннская школа приняла меры предосторожности: 30 учеников с симптомами болезни отправили по домам

«В понедельник школьная медсестра будет стоять в раздевалке и отправлять домой всех учеников с симптомами (включая кашель или простуду) и если необходимо, измерять температуру учеников», - написала школа на прошлой неделе в социальных сетях. «Если у вас есть возможность оставить ребенка дома, сделайте это в течение следующих двух недель. Учителя проводят учебу в e-kool таким образом, чтобы дети могли заниматься дома», - пишет Мари-Лийс Сультс.

Сегодня в раздевалке измеряли температуру и одного ученика, по данным Postimees отправили домой с температурой 36,9, по данным издания, позднее по домам отправили почти 30 учеников.

Директор школы Мари-Лийс сказала Postimees, что родители учеников знали об утреннем осмотре. «Мы поручили родителям детей, которых отправили домой, связаться с семейным врачом, потому что у всех детей, отправленных по домам, медсестра обнаружила симптомы простуды, такие как повышенная температура или кашель», - пояснила Сультс, добавив, что семейный врач может решить, как долго ребенок будет находиться дома.

Сегодня в раздевалке Таллиннской художественной гимназии стояла школьная медсестра, измерявшая температуру и проверявшая, есть ли у школьников симптомы заболевания. Всех учеников с симптомами (например, кашель и насморк) отправили домой. ФОТО: Lugeja foto

«Несколько встревоженных родителей отправленных утром по домам детей позвонили, но в ходе беседы поняли, что подобная профилактика в данный момент оправдана», - ответила директор на вопрос, расспрашивали ли родители о решении школы.

«Решение измерить ученикам температуру в понедельник было принято в пятницу, когда была закрыта гимназия Кристийне, и мы, как требовал Департаментом здоровья, выяснили относительно учащихся, побывавших в поездках, а также зафиксировали число обычных заболевших и причины», - пояснила директор. «Пока у нас нет информации о подтверждении того или иного вируса, но есть дети учителей гимназии Кристийне, которые остались дома», - сказал Сультс.

Кроме того, сестры и братья учеников гимназии Кристийне ходят и в Художественную гимназию, и они также остались дома. «Или ученики вернулись из поездок, например, из Тенерифе и Египта, были выполнены рекомендации школы и Департамента здоровья оставить детей дома на 14 и следить за здоровьем», - сказала Мари-Лийс Сультс.