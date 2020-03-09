В катастрофе Boeing 737 MAX в Эфиопии обвинили производителя

Boeing 737 Max потерпел крушение через шесть минут после взлета в аэропорту Найорби 10 марта 2019 года. Погибли все 157 человек, которые были на борту. Это была вторая катастрофа самолета данной модели после крушения в Индонезии в октябре 2018 года лайнера авиакомпании Lion Air.

Дефекты бортовой системы

Эксперты отметили, что непосредственно перед обеими катастрофами, самолеты совершали неконтролируемые маневры, которые уводили их в пике. В докладе говорится, что конструкция системы улучшения характеристик маневренности MCAS "сделала ее уязвимой для нежелательной активации". В частности система активировалась автоматически, руководствуясь сигналами только одного датчика угла атаки - этот индикатор анализирует угол наклона самолета по отношению к потоку встречного воздуха.

Когда пилоты, следуя процедурам, рекомендованным производителем, попытались восстановить контроль над самолетом, им это не удалось. Самолет снижался со скоростью 900 километров в час. В докладе комиссии говорится, что обучение, проведенное компанией Boeing по самолету 737 Max, "признано неадекватным".

Ранее, в интервью The New York Times генеральный директор Boeing Дэвид Кэлхун (David Calhoun) предположил, что действия пилотов стали ключевым фактором крушения самолета 737 MAX, заявив, что пилоты в Индонезии и Эфиопии "не имеют такого практического опыта, который есть у их американских коллег ", но отказался отвечать на прямой вопрос, могли ли американские пилоты справиться с неисправностью MCAS.

Boeing надеется на повторную сертификацию 737 Max

После двух похожих авиакатастроф и жалоб пилотов разных авиакомпаний на проблемы при наборе высоты, эксплуатацию судна была запрещена по всему миру. Это стало причиной кризиса корпорации Boeing - авиакомпании требуют миллиарды евро компенсаций от производителя за отмененные рейсы и замены самолетов. В начале января 2020 года авиаконцерн приостановил производство самолета этой модели, хотя по-прежнему надеется получить сертификацию к середине года.