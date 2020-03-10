Торговая палата: жалобы на закрытие счетов поступают каждый месяц

«Проблема стоит очень остро», – констатировала Коппель. Юрист уточнила, что Торгово-промышленная палата (ТПП) не располагает статистикой закрытых счетов, поскольку кредитные организации данные цифры не публикуют.

Чистки среди предпринимателей объясняются обязательством банков знать своих клиентов. «Сегодня мы находимся в ситуации, когда банк должен знать не только своих клиентов, но и клиентов своих клиентов. Затраты на комплексную проверку очень высоки», – пояснила Коппель. В итоге, иногда банкам проще отказать своим клиентам, чем брать на себя дополнительные риски.

Степень благонадёжности клиентов определяют сами банки. При этом не следует забывать, что над ними осуществляет контроль Финансовая инспекция и другие регуляторы, то есть сами банки тоже находятся под давлением.

Юрист признала, что принимаемые решения в отношении клиентов далеко не всегла обоснованы:

Не исключено, что в основе некоторых решений о закрытии счетов лежит непонимание банковским работником сути бизнеса. И, безусловно, в оценке банками их клиентов присутствует субъективный момент.

Как выясняется на практике, попавший под раздачу предприниматель, по сути, обречен. «Клиент вправе требовать пересмотра решения, но банк не обязан ему отвечать и разъяснять причины отказа, – отметила Коппель. – В соответствии с Законом о кредитных учреждениях, банк имеет право выбирать своих клиентов по своему усмотрению и не обосновывать свои решения. Клиент имеет право обращаться в суд, и такие прецеденты были. Однако, вступившие в силу решения на данный момент не приведены в исполнение, поэтому сложно сказать, дали ли они положительный результат».

Директива о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма привела к значительной бюрократии, отметила юрист.

Поступающие в Торгово-Промышленную палату и Банк Эстонии сигналы свидетельствуют о том, что предпринятые шаги оказались чрезмерными (многие клиенты попали под раздачу – прим. ред.).