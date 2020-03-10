Вт, 10.03.2020
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Подросток на велосипеде и в наушниках попал под тепловоз

Железнодорожный переезд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

В понедельник, 9 марта, в Тарту на железнодорожном переезде произошло ДТП, в котором пострадал подросток, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 9.13 рядом со зданием номер 4 по улице Вяйке каар. Ехавший на велосипеде 17-летний юноша был сбит направлявшимся из Тарту в сторону Валга тепловозом. На данном пешеходном переходе через железнодорожные пути запрещено движение на велосипеде.

Молодой человек был в наушниках, а на голову был накинут капюшон. От удара велосипедиста отбросило на 15 метров на железнодорожные пути.

Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

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