Подросток на велосипеде и в наушниках попал под тепловоз

В понедельник, 9 марта, в Тарту на железнодорожном переезде произошло ДТП, в котором пострадал подросток, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место в 9.13 рядом со зданием номер 4 по улице Вяйке каар. Ехавший на велосипеде 17-летний юноша был сбит направлявшимся из Тарту в сторону Валга тепловозом. На данном пешеходном переходе через железнодорожные пути запрещено движение на велосипеде.
Молодой человек был в наушниках, а на голову был накинут капюшон. От удара велосипедиста отбросило на 15 метров на железнодорожные пути.
Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.