Вт, 10.03.2020
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Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены

Болельщики "Ювентуса" в защитных масках

ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Из-за распространения коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии, включая Серию А, были приостановлены.

Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры.

Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это», – заявил премьер-министр.

Пока неясно, как данная мера повлияет на международные соревнования, в частности, на матчи еврокубков.

В Италии зафиксировано 7 985 случаев заражения коронавирусом. Скончались 463 человека.

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