Все спортивные мероприятия в Италии приостановлены

Из-за распространения коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии, включая Серию А, были приостановлены.
Об этом объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
«Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры.
Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это», – заявил премьер-министр.
Пока неясно, как данная мера повлияет на международные соревнования, в частности, на матчи еврокубков.
В Италии зафиксировано 7 985 случаев заражения коронавирусом. Скончались 463 человека.