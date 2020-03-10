В правящей коалиции по-прежнему не видят смысла менять закон о пенсионной реформе

В среду, 11 марта, закон о пенсионной реформе, который ранее отказалась провозглашать президент Керсти Кальюлайд, вновь поступит на обсуждение в большой зал Рийгикогу. Депутаты от коалиции по-прежнему не считают нужным вносить в документ какие-либо поправки, пишет Rus.ERR.
"Представленные президентом аргументы явно недостаточны. Мы приняли принципиальное решение остаться при своем мнении", - сказал радионовостям ERR председатель конституционной комиссии, депутат от EKRE Пауль Пустумаа.
Входящий в эту же комиссию оппозиционный депутат Таави Рыйвас считает, что замечания президента о несоответствии закона Конституции абсолютно справедливы.
По словам Пустумаа, в любом случае у всех депутатов будет возможность высказать свое мнение во время обсуждения пенсионной реформы в большом зале.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 7 февраля не стала провозглашать принятый Рийгикогу закон о переводе второй пенсионной ступени на добровольную основу, вернув его на повторное рассмотрение в парламент.