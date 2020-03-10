В правящей коалиции по-прежнему не видят смысла менять закон о пенсионной реформе

"Представленные президентом аргументы явно недостаточны. Мы приняли принципиальное решение остаться при своем мнении", - сказал радионовостям ERR председатель конституционной комиссии, депутат от EKRE Пауль Пустумаа.

Входящий в эту же комиссию оппозиционный депутат Таави Рыйвас считает, что замечания президента о несоответствии закона Конституции абсолютно справедливы.

По словам Пустумаа, в любом случае у всех депутатов будет возможность высказать свое мнение во время обсуждения пенсионной реформы в большом зале.