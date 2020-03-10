Александр Овечкин возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал два (1+1) очка в матче чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б) и был признан третьей звездой. Россиянин забросил 48-ю шайбу в сезоне и вышел на первое место в гонке снайперов, сравнявшись с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком. Третьим в списке с 46 голами идет форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. Всего в 68 матчах сезона на счету Овечкина 67 (48+19) очков.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов сделал результативную передачу в матче чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:1). Дадонов прервал шестиматчевую серию без очков, при этом его безголевая серия достигла семи игр. В 69 матчах сезона Дадонов набрал 47 (25+22) баллов.

Чеккер «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1). Россиянин выступил ассистентом при шайбе Остина Вагнера в первом периоде, прервав свою 12-матчевую серию без набранных очков.

Всего Прохоркин провел на льду 12 минут 38 секунд (полезность «+1») и отметился тремя бросками в створ, двумя силовыми приемами и блок-шотом. На точке вбрасывания выиграл две попытки из четырех (50%). Всего у него стало 14 (4+10) очков в 42 матчах сезона.

Результаты остальных матчей:

Эдмонтон – Вегас – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1)