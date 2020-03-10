Вт, 10.03.2020
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Кылварт: Таллинн пока не будет закрывать школы из-за угрозы коронавируса

Михаил Кылварт.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Обучение в столичных школах в данный момент не будет приостанавливаться из-за угрозы коронавируса, однако учебные заведения должны быть готовы организовать учебную работу в удаленном режиме, пишет Rus.ERR.

Об этом сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт по итогам состоявшегося в понедельник вечером кризисного совещания в столичной горуправе.

"Если число школ, которые нам придется закрыть, станет критическим, то мы будем готовы закрыть все школы, в том числе школы по интересам и молодежные центры. В настоящий момент причин сеять панику нет, однако система городского управления должна быть готова к оперативному принятию таких решений. В случае детских садов действует немного иная система. Если случаи [заражения коронавирусом] будут выявлены в детских садах, то мы начнем принимать решения отдельно по каждой группе", - сказал Кылварт.

В Эстонии в общей сложности сделано 311 анализов на коронавирус, десять из которых оказались положительными.

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