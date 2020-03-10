Кылварт: Таллинн пока не будет закрывать школы из-за угрозы коронавируса

"Если число школ, которые нам придется закрыть, станет критическим, то мы будем готовы закрыть все школы, в том числе школы по интересам и молодежные центры. В настоящий момент причин сеять панику нет, однако система городского управления должна быть готова к оперативному принятию таких решений. В случае детских садов действует немного иная система. Если случаи [заражения коронавирусом] будут выявлены в детских садах, то мы начнем принимать решения отдельно по каждой группе", - сказал Кылварт.