Кылварт: Таллинн пока не будет закрывать школы из-за угрозы коронавируса

Обучение в столичных школах в данный момент не будет приостанавливаться из-за угрозы коронавируса, однако учебные заведения должны быть готовы организовать учебную работу в удаленном режиме, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил мэр Таллинна Михаил Кылварт по итогам состоявшегося в понедельник вечером кризисного совещания в столичной горуправе.
"Если число школ, которые нам придется закрыть, станет критическим, то мы будем готовы закрыть все школы, в том числе школы по интересам и молодежные центры. В настоящий момент причин сеять панику нет, однако система городского управления должна быть готова к оперативному принятию таких решений. В случае детских садов действует немного иная система. Если случаи [заражения коронавирусом] будут выявлены в детских садах, то мы начнем принимать решения отдельно по каждой группе", - сказал Кылварт.
В Эстонии в общей сложности сделано 311 анализов на коронавирус, десять из которых оказались положительными.