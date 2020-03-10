Вт, 10.03.2020
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  • В Пярну неизвестные украли сотни метровых роз: ущерб составил почти 1000 евро

В Пярну неизвестные украли сотни метровых роз: ущерб составил почти 1000 евро

Цветочный киоск.

ФОТО: Lilli Tölp

В ночь на 8 марта в Пярну на цветочном рынке была совершена кража. Ущерб составляет сотни евро, пишет Pärnu Postimees.

8 марта в полицию поступило сообщение, что на улице Рюйтли из одного из магазинов были украдены цветы. Сумма ущерба составила порядка 800 евро.

По данным редакции, кража была совершена в период с полуночи до шести часов утра, когда неизвестный проник в цветочный киоск через окно и украл закупленные к Международному женскому дню метровые розы. Следивший за порядком сторож ничего подозрительного не заметил.

По факту произошедшего было начато уголовное производство.

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