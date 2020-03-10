Евро-2020 предложили полностью перенести в Россию

«Думаю, многие страны Евросоюза запретят проводить Евро на их территории. Если в России не запретят спортивных соревнований со зрителями, почему бы не провести его в России?» — написал Трабукки. Он добавил, что в этом случае турнир следует проводить в присутствии только российских болельщиков.