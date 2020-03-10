Райво Варе: коронавирус принес экономический кризис на блюдечке

- Так, куда мы катимся?

- Этого мы еще не знаем. Дело в том, что эта пандемия, или пока еще официально не пандемия – это нечто совершенно новое. Некоторые аналитики говорят, что это так называемый черный лебедь. В экономике черным лебедем в макроэкономической терминологии называют событие такого масштаба, которое неожиданно появляясь, меняет все. Меняет все правила игры и оказывает значительное влияние на экономическое развитие. Поэтому, куда мы катимся, мы не знаем. Пока. Просто такого масштаба ни одна из предыдущих эпидемий еще не принимала.

- Страны на карантин еще не закрывали.

- Да, совершено верно. Все другие эпидемии, которые мы видели, всегда были в какой-то степени ограничены. У меня, например, есть личный опыт со времен SARS. Я в это время был в Китае и видел, как там работали. Они тоже ставили камеры – тепловизоры, все это было. Они пропускали громадные массы людей через аэропорты, но все работало. Да, были какие-то небольшие откаты, но это не влияло так сильно на мир. Роль Китая тогда на мировом рынке была большой, но не настолько, как сейчас. Что происходит? Карантин докатился до Европы, Италия сегодня утром объявила, что вводит карантин по всей стране. В Китае очень большой откат производства, падение экспорта за первые два месяца этого года в стране составил 17 процентов. И это чисто влияние вируса. Все это будет аукаться и дальше. Китай сегодня является не только и не столько производителем, мягко говоря, мировой фабрикой, которая производит какую-то продукцию, причем подавно не только дешевые кеды, а в том числе и высокотехнологическую продукцию, но кроме этого Китай производит компоненты практически для любой индустриальной отрасли.

- Как раз и говорилось, что в Ухани производили запчасти для электроники, снабжая ими чуть не весь мир, что крайне важно в наш век цифровых технологий.

- Совершенно верно. И уже сегодня наблюдаются задержки с поставками такого масштаба, – начиная с марта, поскольку прежде еще были какие-то запасы – что в других регионах мира уже идет свертывание производств из-за того, что из Китая не поставляется товар. Ведь это же касается очень многих секторов. Страдают не только производственники, страдает весь рынок. Страдает логистический сектор, который все это обслуживает. Сегодня, например, то, что происходит на морях с грузовым флотом – это прямой отголосок происходящего: логистикам нечего возить, поэтому они вынуждены снижать цены, ставить суда на прикол.

- И в итоге получается ситуация, когда нужно вырабатывать какие-то новые правила игры, а политики и ведущие экономисты не могут встретиться, потому что отменяются одно мероприятий за другим?