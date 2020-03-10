Студия Postimees: коронавирус наступает, грозит ли нам экономический кризис?

Если прежде коронавирус в большей степени был связан с медициной, теперь его наступление начало отражаться на экономической жизни. Туристический сектор уже подсчитывает убытки и сокращает персонал. Отсутствие или малое количество туристов больно бьет по торговле. Сокращение перелетов вызвало турбулентность на нефтяном рынке – нет спроса на топливо, нет надобности в сырье. Мировую экономику штормит и предположить, когда вирус приостановит победоносное шествие по планете, не может никто. Куда мы катимся? Об этом в мы поговорим в студии Rus.Postimees с экономическим экспертом Райво Варе. Смотрите прямой эфир сегодня в 14.00.
- Коронавирус встряхнул мировую экономику, может ли он стать причиной нового мирового кризиса?
- Уже начали звучать прогнозы, что до лета вирус не отступит, целые страны закрываются на карантин, отменяются важные встречи и политические мероприятия. Как это отразится на общей обстановке в мире?
- Стоит ли сейчас отложить планы о покупке недвижимости, взятии кредита, отъезде за рубеж на работу, ПМЖ, учебу?
- В Эстонии коронапаника, к счастью, скорее вяло тлеет, но торговые сети уже заметили увеличение покупательского интереса к предметам первой необходимости. Скупка гречи – это не наше ноухау, откуда вообще берется эта страсть «к последнему рулону туалетной бумаги»?
- Коронавирус и споры «больших» на нефтяном рынке: с какой целью раскачивают и без того неспокойную ситуацию?
- Доберется ли коронавирус до наших карманов?