Студия Postimees: коронавирус наступает, грозит ли нам экономический кризис?

Если прежде коронавирус в большей степени был связан с медициной, теперь его наступление начало отражаться на экономической жизни. Туристический сектор уже подсчитывает убытки и сокращает персонал. Отсутствие или малое количество туристов больно бьет по торговле. Сокращение перелетов вызвало турбулентность на нефтяном рынке – нет спроса на топливо, нет надобности в сырье. Мировую экономику штормит и предположить, когда вирус приостановит победоносное шествие по планете, не может никто. Куда мы катимся? Об этом в мы поговорим в студии Rus.Postimees с экономическим экспертом Райво Варе. Смотрите прямой эфир сегодня в 14.00.