Департамент статистики: объемы промышленного производства в Эстонии снизились на 11%

Промышленные предприятия произвели в январе 2020 года на 11% меньше продукции, чем в том же месяце предыдущего года, свидетельствуют данные Департамента статистики.
Производство продукции сократилось как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности, сообщила во вторник, 10 марта, пресс-служба департамента.
По сравнению с январем 2019 года в обрабатывающей промышленности произведено на 4% меньше продукции. Среди наиболее весомых промышленных отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и сланцевого масла.
На внешний рынок в январе было продано 68% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились на 3% и на внутренний рынок – на 2%.
В соответствии с сезонно откорректированными данными, в январе в промышленности произведено по сравнению с декабрем на 1% меньше продукции, в обрабатывающей промышленности – на 1% больше.
Производство электроэнергии уменьшилось в сравнении с январем 2019 года на 59%, а производство тепла сократилось на 25%.