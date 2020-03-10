Департамент статистики: объемы промышленного производства в Эстонии снизились на 11%

Производство продукции сократилось как в обрабатывающей промышленности, так и в энергетике и горнодобывающей промышленности, сообщила во вторник, 10 марта, пресс-служба департамента.

По сравнению с январем 2019 года в обрабатывающей промышленности произведено на 4% меньше продукции. Среди наиболее весомых промышленных отраслей сократилось производство в обработке древесины, изделий из металла, компьютеров и электронного оборудования. При этом увеличилось производство продуктов питания и сланцевого масла.

На внешний рынок в январе было продано 68% от всей продукции обрабатывающей промышленности. Согласно неоткорректированным данным, продажи продукции на экспорт уменьшились на 3% и на внутренний рынок – на 2%.

В соответствии с сезонно откорректированными данными, в январе в промышленности произведено по сравнению с декабрем на 1% меньше продукции, в обрабатывающей промышленности – на 1% больше.