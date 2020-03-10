Коронавирус грозит срывом важнейших соревнований года

Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал возможный перенос из-за коронавируса ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию или Белоруссию.

"Мы решили не принимать эти предложения. Мы не можем поехать в Россию, если турнир не удастся провести в Швейцарии. Чемпионат будет отменен? Финляндия тоже предлагала принять турнир, но мы не хотим испортить турнир 2022 года, который пройдет в Финляндии, – сказал Куммола.

Министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Макканн заявила, что в связи с угрозой распространения коронавируса может быть поднят вопрос об отмене чемпионата мира по фигурному катанию-2020 в Монреале.

«Это будет решаться на уровне правительства, речь идет о гражданской и общественной безопасности. Сейчас мы оцениваем ситуацию, но прекрасно понимаем, что нам нужно принять решение быстро», – сказала Макканн на пресс-брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.

Натали Ламберт, председатель технического комитета ISU по шорт-треку, считает, что ситуации с проведением турнира в Монреале ничего не угрожает.

«В Монреале сейчас нет запрета на проведение соревнований, и, насколько мне известно, чемпионат мира по фигурному катанию состоится на следующей неделе», – цитирует Ламберт Radio Canada.