«Бог должен быть женщиной»

- Но ведь я же девочка!

- Возьми розовую.

Как утверждают создатели картины, «женщины часто садились перед камерой с таким видом, будто много лет держали в себе нечто очень важное. И вот наконец настал тот самый момент, когда они в конце концов могут поведать свою историю. Наконец-то есть с кем ею поделиться, кто выслушает».

Киногруппа пыталась ответить на вопрос, что значит быть женщиной. Героини проекта говорят о другом: что значит быть человеком, если ты женщина? Не вещью, не прислугой, не родильницей, не кухаркой и горничной, не развлечением, не товаром, не предметом, на котором удобно сорвать злобу и агрессию, – и тебе ничего не будет.

Почему это всегда имеет значение на работе, где люди – скорее функции? Почему общество, мужчины, родители и другие женщины всегда лучше знают, что тебе надо и как тебе жить? Почему неловко и стыдно говорить вслух, когда ты пострадала, растоптана, унижена, искалечена? Почему такую не пожалеют, а пристыдят, а то и добавят? И именно там, где ты вправе ждать сочувствия и защиты? Кто придумал железобетонные догмы про очаг и материнство? А почему бы мне не поискать свое предназначение самой?

День достоинства

Женщина не может иметь своих детей и плачет от любви к чужим, которых воспитывает. Другая открыла свою сексуальность вместе с другой женщиной, а не с мужчиной. Третья признается, как страшно произносить «моя семья меня продала». Четвертая в ужасе, что недостаточное приданое – частый повод плеснуть жене в лицо кислотой. Пятая четверть века была обожаемой женой и теперь, овдовев, совершенно не понимает, как жить в этом мире дальше. Кто я? Какая я? Я привыкла смотреть на себя его глазами, он любил меня и принимал любую. А что я теперь такое?

И любимые, и нелюбимые, и счастливые, и несчастные одинаково ищут ответа на этот вопрос. Даже те, кто молчит. А в этом фильме многие наконец сказали то, о чем молчали: «Я сильная», «Я красивая», «Я упрямая», «Я нежная», «Я непреклонная», «Я могу уничтожать», «Я пожертвовала», «Я создала человека».

Фильм помогает увидеть, что нас многое связывает, и то, о чем мы молчим, часто общее. И понять, что женщина как человек и личность ярче и сложнее любых стереотипов о ней, даже если их сочинили и поддерживают сами женщины.