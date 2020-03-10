Спасатели при тушении пожара в подвале нашли потерявшего сознание мужчину

В 17.03 поступило сообщение, что на Кулли-теэ в деревне Рахинге идет дым из старого хлева. Выяснилось, что в одном боксе загорелись остатки строительных материалов. Спасатели потушили пожар, но в то же время им поступила информация, что в нескольких десятках метров сработал дымовой датчик в двухэтажном доме с четырьмя квартирами.

Спасатели издалека увидели дым, шедший из одной из дверей дома. Они сразу же приступили к проверке квартир в задымленном доме, но очаг пожара обнаружился в подвале дома. Там горели дрова, сложенные рядом с котельной.

На полу подвала спасатели в снаряжении для дымового погружения обнаружили потерявшего сознание мужчину с отравлением угарным газом. Спасатели вынесли его наружу и передали скорой помощи.