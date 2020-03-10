Мировые цены на нефть выросли на 7% после обвала в понедельник

По состоянию на утро вторника майский фьючерс марки Brent дорожал на 7,33%, до 36,88 доллара за баррель, апрельский фьючерс марки WTI - на 6,91%, до 33,28 доллара за баррель. В понедельник снижение котировок достигало 30%. Для Brent это было самое сильное однодневное падение с 1991 года.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. "Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+", - заявил он. По данным Bloomberg, крупные банки, такие как Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc., допустили дальнейшее снижение котировок.

Как отмечает Forbes, отскок нефтяных цен аналитики объясняют надеждами на урегулирование ситуации и потенциальным сокращением производства нефти США. Тем не менее, этот рост может быть оказаться временным, поскольку спрос на нефть по-прежнему страдает от экономических последствий вспышки коронавируса.

По словам старшего аналитика OANDA Эдварда Мойи, ралли нефти в настоящий момент, скорее всего, будет недолгим. "Небольшая коррекция после мощной распродажи вполне нормальна для рынка, но это далеко не отскок", - сказал The Wall Street Journal главный стратег Bocom International Holdings Хонг Хао.

Директор по инвестициям Probis Group Джонатан Барратт считает, что в отрасли есть рычаги, которые задействуют при невыгодных для нее ценах на нефть около $30 за баррель. "У саудовцев и других ближневосточных производителей есть свои бюджетные ограничения, у России не хватает денег, а безубыточность для сланцевой нефти должна составлять около $50 за баррель. В целом эта динамика означает, что все они как-то придут к соглашению", - предположил он.

Резкое снижение было вызвано неопределенностью вокруг добычи сырья странами ОПЕК+ после того, как в пятницу они не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения, ни о его продлении. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса, а Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить ее и снизить цены на нефть.