Слухи о трех детях вызвали безосновательную панику среди родителей школьников

Директор Пайдеской гимназии Марго Соотла сказал, что, насколько ему известно, в школе нет детей, которые посещали зону повышенного риска заражения коронавирусом. За границей некотрые ученики действительно отдыхали во время недавних школьных каникул.

Соотла заверил, что всем в школе сообщили, что если кто-то путешествовал в зону риска, надо следовать инструкциям и оставаться дома в течение 14 дней. Также необходимо об этом оповестить школу. Директор говорит, что при обнаружении случая коронавируса они бы сообщили в Департамент здоровья и следовали бы в соответствии с рекомендациями.

Соотла считает, что в поступившем в редакцию сообщение под Пайдеской гимназией подразумевали бывшее здание гимназии на улице Айявилья, где сейчас работает Пайдеская основная школа имени Хаммербекка.

Директор этой школы Велло Тальвисте сказал, что действительно, насколько известно, один ребенок во время школьных каникул ездил в Италию, но он вернулся оттуда 25 февраля и симптомов заболевания у него не появилось. Тальвисте говорит, что ребенок ходит в школу, а поскольку с момента его возвращения из Италии прошло две недели, очевидно, нет основания для беспокойства.

По словам Тальвисте, рекомендация Департамента здоровья для людей отдыхавших в стране со вспышкой коронавируса оставаться дома две недели все-таки является рекомендацией.

Что совсем о коронавирусе беспокоиться не стоит, по мнению Тальвисте, утверждать нельзя, но он отметил, что какой-то паники в школе не возникло. Учителям переданы инструкции Департамента здоровья и Министерства образования.

При необходимости ребенка можно оставить на домашнем обучении

Но все-таки некоторые дополнительные шаги школа сделала. Тальвисте отметил, что он попросил медработника побеседовать с классами о гигиене и ответить на вопросы детей. По словам медработника, дети не сильно обеспокоены из-за вируса.

Школа также заказала дополнительное жидкое мыло и повесила плакаты, как защититься от вируса.

Если у кого-то из детей действительно обнаружат заболевание, по словам Тальвисте, следует дальнейшие шаги обсудить с Пайдеской горуправой. Он добавил, что если придется школу временно закрыть, детей можно будет перевести на домашнее обучение. По мнению Тальвисте, такое обучение менее эффективно, но позволит справиться с ситуацией.

Директор Пайдеской основной школы имени Хиллара Ханссоо Керсти Кивисоо сказала, что у школы нет данных, что трое детей одной семьи ездили в зону повышенного риска заражения коронавирусом. Кивисоо уточнила, что, насколько ей известно, никто из детей недавно не возвращался из зоны риска.

Школа оснащена средствами для дезинфекции, также уборщицы уделяют больше внимания очищению поверхностей. Кивисоо уверена, что на данный момент нет оснований для паники.

Но при обнаружении даже одного случая заболевания, очевидно, придется повторить путь Таллиннской школы Кристийне: закрыть здание школы, провести дезинфекцию, а учеников перевести на домашнее обучение. Для учителей это означает больше подготовки, но, к счастью, в интернете есть учебные материалы.

Сама Кивисоо недавно была за границей, но не в зоне риска. Несмотря на это, она 14 дней отработала дома, чтобы избежать слухов и безосновательной паники.