Спустя пятнадцать лет в Табасалу вновь строится новый жилой комплекс

По словам руководителя фирмы Кристьяна-Тора Вяхи, новые квартиры в последний раз строились в Табасалу в начале этого века. «Интерес населения к недвижимости в Табасалу значительно превышает предложение. Жилой комплекс под названием "Дома в Табасалу" будет представлять собой продуманную жилую среду с комплексной архитектурой», – сказал Вяхи.

«Основная целевая группа покупателей новых домов в Табасалу – это семьи, поэтому большинство квартир просторные, трех-, четырех- и пятикомнатные. Волость Харку со своей стороны обеспечит всех, кому это необходимо, местами в детских садах и школах», – добавил Вяхи.

ФОТО: Invego

«В последние годы вся инфраструктура Табасалу быстро развивалась, ориентируясь на семьи с детьми. В этом году в Табасалу открывается новая государственная гимназия, и уже проложено множество разных велосипедно-пешеходных дорожек и троп здоровья», – сказал Вяхи.

Квартиры и рядные дома в комплексе «Дома в Табасалу» имеют большие окна, в них много света. Во всех трех- и четырехэтажных многоквартирных домах есть лифты, и почти во всех квартирах есть большие балконы или террасы.

ФОТО: Invego

Авторы «Домов в Табасалу» – Pin Arhitektid, строительство будет вести Nordecon Betoon. Строительные работы начнутся нынешней весной, и первые дома будут готовы летом 2021 года.