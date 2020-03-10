Вт, 10.03.2020
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Мужчина ударил переходившего дорогу на красный свет ребенка

Пешеходный переход. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik

В Тарту в понедельник пьяный 63-летний мужчина ударил ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, пишет rus.err.ee.

Информация о конфликте на пешеходном переходе на улице Яама поступила на пульт дежурного Центра тревоги в понедельник после обеда, сообщила во вторник, 10 марта, Лыунаская префектура.

По предварительным данным, ребенок начал переходить дорогу на красный свет светофора, в этот момент его ударил посторонний мужчина.  

Плачущего ребенка заметил случайный прохожий, который и вызвал полицию. 

Ребенок был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья, 63-летнего пьяного нападавшего доставили в отделении полиции на допрос.

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