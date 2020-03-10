Мужчина ударил переходившего дорогу на красный свет ребенка

В Тарту в понедельник пьяный 63-летний мужчина ударил ребенка, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, пишет rus.err.ee.
Информация о конфликте на пешеходном переходе на улице Яама поступила на пульт дежурного Центра тревоги в понедельник после обеда, сообщила во вторник, 10 марта, Лыунаская префектура.
По предварительным данным, ребенок начал переходить дорогу на красный свет светофора, в этот момент его ударил посторонний мужчина.
Плачущего ребенка заметил случайный прохожий, который и вызвал полицию.
Ребенок был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья, 63-летнего пьяного нападавшего доставили в отделении полиции на допрос.