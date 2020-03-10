Страны призывают ЕС выделить деньги на быстрое передвижение войск по Европе

Европейский Союз должен выделить ресурсы, которые позволили бы осуществлять быструю военную мобильность по всей Европе, сказали в своем обращении министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Румынии сегодня.
Министры отметили, что Брюссель может подорвать амбиции ЕС, уменьшив финансирование программы «военной мобильности».
Последний «технический документ» Европейской Комиссии из бюджета ЕС на 2021-2027 годы не предусматривает какого-либо финансирования данной программы, пишет агентство AFP, где ознакомились с данным документом. Программа предусматривает, в том числе, меры по быстрому перемещению войск и техники в случае возможного конфликта с Россией.
Министры в своем обращении призвали президента Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляйен и других высокопоставленных чиновников ЕС уважать обещание, данное программе «военной мобильности». Программа является инициативой сотрудничества между НАТО и ЕС.