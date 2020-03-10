Страны призывают ЕС выделить деньги на быстрое передвижение войск по Европе

Последний «технический документ» Европейской Комиссии из бюджета ЕС на 2021-2027 годы не предусматривает какого-либо финансирования данной программы, пишет агентство AFP, где ознакомились с данным документом. Программа предусматривает, в том числе, меры по быстрому перемещению войск и техники в случае возможного конфликта с Россией.