Вирус подстерегает беззащитных медиков

Парамедик Таллиннской скорой помощи, который не захотел обнародовать свое имя, сказал, что многие люди, звоня в Центр тревоги, не сообщают, что приехали из Италии или другого опасного региона. «Часто лишь попав домой к пациенту, мы выясняем, что стоим без какого-либо защитного снаряжения перед человеком, только недавно вернувшимся с итальянского горнолыжного курорта», - рассказал он.

По словам парамедика, опасной ситуацию делает то обстоятельство, что, являясь работником скорой помощи, он каждый день соприкасается с десятками людей: «Если позже выяснится, что пациент, который недавно вернулся из региона распространения, был болен, то и мы окажемся потенциальными распространителями болезни».

В случае если по прибытии на место выяснится, что у вызвавшего скорую может быть коронавирус, для всех окружающих из машины скорой помощи приносят маски. Затем возможного носителя вируса доставляют в инфекционную клинику, расположенную на Палдиском шоссе.

Сама бригада скорой отправляется в Мустамяэский филиал чистить и продувать машину: «Все поверхности и инструменты дезинфицируеются, поскольку без очистки нельзя ехать на новый вызов. Нужно исключить ситуацию, при которой, прибыв на новый вызов, мы заразим кого-то».

Большая трата времени

Очистка машины и поверхности требует около часа времени. Как минимум полчаса машина должна стоять на улице с открытыми дверцами для проветривания. При необходимости парамедики получают новую форму, а старая отправится в стирку.

Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас на прошлой неделе сказал в интервью Postimees, что отдельные бригады для работы с коронавирусом создали из практических соображений.

Следование рекомендациям сделали обязательным

Самой главной задачей правительства сегодня является предотвращение дальнейшего распространения вируса в Эстонии.

Covid-19 распространяется, прежде всего, воздушно-капельным путем. Поэтому для ограничения распространения болезни самым эффективным методом является максимальное ограничение контакта с зараженным. В случае если у человека диагностируется коронавирус, Департамент здоровья консультирует пациента, как себя вести.

По решению правительства, в рекомендации вносится абзац, который оповещает заболевшего о том, что следование инструкциям является не просто пожеланием, но исходящей из законов обязанностью.

В случае, если человек заражен коронавирусом и находится дома на карантине, но не справляется с повседневной жизнью, ему нужно связаться с самоуправлением, которое должно ему помочь.

Если заболевший нарушит наставление Департамента здоровья находиться дома в карантине и поставит под угрозу здоровье других людей, он должен учесть исходящие из закона последствия. За распространение заразной болезни предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.