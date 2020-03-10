Вирус подстерегает беззащитных медиков

Люди, вернувшиеся из регионов распространения коронавируса, вызывая скорую помощь, не сообщают о потенциальной опасности. В противном случае на место происшествия отправились бы парамедики в специальном защитном снаряжением. Во избежание заражения, конечно, можно использовать маски для лица, но очистка оперативной машины может занять до часа важного рабочего времени, пишет Postimees.
Парамедик Таллиннской скорой помощи, который не захотел обнародовать свое имя, сказал, что многие люди, звоня в Центр тревоги, не сообщают, что приехали из Италии или другого опасного региона. «Часто лишь попав домой к пациенту, мы выясняем, что стоим без какого-либо защитного снаряжения перед человеком, только недавно вернувшимся с итальянского горнолыжного курорта», - рассказал он.
По словам парамедика, опасной ситуацию делает то обстоятельство, что, являясь работником скорой помощи, он каждый день соприкасается с десятками людей: «Если позже выяснится, что пациент, который недавно вернулся из региона распространения, был болен, то и мы окажемся потенциальными распространителями болезни».
В случае если по прибытии на место выяснится, что у вызвавшего скорую может быть коронавирус, для всех окружающих из машины скорой помощи приносят маски. Затем возможного носителя вируса доставляют в инфекционную клинику, расположенную на Палдиском шоссе.
Сама бригада скорой отправляется в Мустамяэский филиал чистить и продувать машину: «Все поверхности и инструменты дезинфицируеются, поскольку без очистки нельзя ехать на новый вызов. Нужно исключить ситуацию, при которой, прибыв на новый вызов, мы заразим кого-то».
Большая трата времени
Очистка машины и поверхности требует около часа времени. Как минимум полчаса машина должна стоять на улице с открытыми дверцами для проветривания. При необходимости парамедики получают новую форму, а старая отправится в стирку.
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас на прошлой неделе сказал в интервью Postimees, что отдельные бригады для работы с коронавирусом создали из практических соображений.
Следование рекомендациям сделали обязательным
Самой главной задачей правительства сегодня является предотвращение дальнейшего распространения вируса в Эстонии.
Covid-19 распространяется, прежде всего, воздушно-капельным путем. Поэтому для ограничения распространения болезни самым эффективным методом является максимальное ограничение контакта с зараженным. В случае если у человека диагностируется коронавирус, Департамент здоровья консультирует пациента, как себя вести.
По решению правительства, в рекомендации вносится абзац, который оповещает заболевшего о том, что следование инструкциям является не просто пожеланием, но исходящей из законов обязанностью.
В случае, если человек заражен коронавирусом и находится дома на карантине, но не справляется с повседневной жизнью, ему нужно связаться с самоуправлением, которое должно ему помочь.
Если заболевший нарушит наставление Департамента здоровья находиться дома в карантине и поставит под угрозу здоровье других людей, он должен учесть исходящие из закона последствия. За распространение заразной болезни предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.
«Поскольку мы вступаем в контакт с пациентом, о болезни которого никто ничего не знает, защита специальной бригады выше среднего. Вызов одной спецбригады занимает около двух часов: мы получаем информацию о пациенте, переодеваемся, везем пациента в больницу, затем моем всю технику и машину. Таллиннская скорая помощь каждые пять минут получает вызов, поэтому мы не можем использовать оперативные автомобили для простой транспортировки», - объяснил Адлас и добавил, что именно поэтому вместе с Департаментом здоровья пришли к выводу, что нужно создать отдельную бригаду, которая берет анализы на дому. Остальные бригады работают в обычном режиме.
На вопрос, как защитить работников от заражения, Адлас ответил, что им выданы специальные костюмы: «Наша задача защитить работников на 110 процентов, чтобы была уверенность, что после дежурства медик уйдет домой живым и здоровым».
Количество вызовов скорой помощи увеличилось, и увеличение нагрузки ощутимо. «Сейчас сезон гриппа, каждый год в это время у нас как новогодняя ночь. Пациенты меняются: иногда больше детей, иногда - пожилых людей. В этом году больше болеют дети», - сказал Адлас, добавив, что скорая помощь работает на передовой и такое увеличение нагрузки – это нормально.
Каждый день Таллиннская скорая помощь берет в среднем 12-16 анализов на коронавирус. И попросивший об анонимности парамедик ездил в бригаде, состоящей из двух человек, которая напрямую занимается пациентами, у которых подозревается коронавирус: «Берется мазок из носа и отвозится в Департамент здоровья», - сказал он. По словам работника скорой, он не может сказать, как много анализов уже было взято. Однако он отметил, что люди, подозревающие у себя наличие вируса, излишне активны: «Люди думают, что у них коронавирус, тут же впадают в панику и теряют рассудительность».
Как берут анализы?
Бригада из двух человек, которая берет дома анализ на коронавирус, работает каждый день с 10 до 18 часов, остальные время на вызов реагирует обычная бригада, состоящая из трех человек.
В случае общественных мест, как аэропорт или порт, круглосуточно реагирует бригада из трех человек, которая доставляет человека в больницу. Забор анализа происходит ватной палочкой, которая закрывается в капсулу и кладется в пакет. Пробу бригада доставляет в лабораторию Департамента здоровья.
О результатах анализа Департамент здоровья информирует дежурного служащего, который в свою очередь занимается пациентом.
Письмо Департамента здоровья
В воскресенье вечером Департамент здоровья разослал людям персональные электронные письма, которые содержат важную информацию о коронавирусе Covid-19. Еще раз напомнили, что вернувшиеся из региона распространения или контактировавшие с болеющими коронавирусом людьми должны две недели оставаться дома и следить за своим здоровьем.
Пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала вчера Postimees, что, вызывая скорую помощь, люди обязательно должны информировать медиков, если они были в регионе распространения болезни или соприкасались с больными. «Если человек ездил в регион распространения, но не живет в Таллинне или в Тарту, скорая помощь доставляет его для забора анализа в договорную больницу», - сказала Кингсепп.
И хотя большая часть людей уже вернулись домой после школьных каникул, часть жителей страны все еще находятся за пределами родины.
Посол Эстонии в Риме Целия Кунингас-Саагпалл сказала в понедельник радио Kuku, что на Севере Италии в карантине находятся около 200 жителей Эстонии. Всего в стране находятся около 800 эстонцев, 81 из них - кратковременно. Многие из них связались с посольством и попросили совета, как вернуться на родину.