Ehituse ABC: скидочных кампаний больше не будет!

По словам директора по продажам и маркетингу Марго Пруунлепа, открытие магазина Ehituse ABC в центре «Вяйке-Ярве» – это начало нового периода для предприятия. «Магазин Ehituse ABC в "Вяйке-Ярве" – это наш самый современный и просторный строительный магазин, где, помимо широкого ассортимента, мы сделали акцент и на обеспечении приятных ощущений от покупки, благодаря более просторной торговой среде, более современной выкладке товаров и кассам самообслуживания», – объяснил Пруунлеп. Цель на ближайшие годы – обновить также и другие строительные магазины сети и стать лидером на рынке розничной и оптовой продажи строительных товаров в Эстонии.

С приходом на рынок стройматериалов центра «Вяйке-Ярве» сеть Ehituse ABC закрепляет особый подход, отличный от действовавшей до сих пор в этом секторе ценовой политики на основе скидочных кампаний. «В розничной продаже строительных товаров покупателей привлекают скидочными кампаниями, низкие цены во время которых кажутся невероятными, чему обычно предшествуют высокие наценки. Например, мы заметили, что некоторые из наших конкурентов заметно повышают обычные цены перед скидками в магазине или в э-магазине, поэтому для потребителя реального выигрыша по цене нет», – сказал директор по продажам и маркетингу Ehituse ABC. Он отметил, что строительные товары должны быть доступны по приемлемой цене ежедневно, независимо от того, где их покупают, а скидочные кампании должны на самом деле предлагать вместо введения в заблуждение выигрыш по цене.

ФОТО: Ehituse ABC

Ehituse ABC в своей деятельности в первую очередь концентрируется на продаже строительных товаров, среди которых представлен широкий ассортимент общестроительных товаров, товаров для внутренней отделки, сантехники и товаров для сада. «Наши конкуренты пошли по направлению к созданию так называемого универмага товаров для дома, где помимо строительных товаров можно найти, например, игрушки и всевозможные товары для интерьера. А наше желание – это быть по-настоящему родным строительным магазином для покупателей, где можно быстро, удобно и без раздражающих факторов приобрести все необходимое для строительства или ремонта», – рассказал директор по продажам и маркетингу Ehituse ABC. Поскольку в районе Ярве, Тонди, Нымме и Мяннику много частных домов, в строительном магазине центра «Вяйке-Ярве» открылся крупнейший отдел садоводства, где представлен богатый ассортимент товаров для сада – от семян для посадки до газонокосилок

В новом строительном магазине немало уголков для вдохновения, где выставлены инновационные строительные решения, а также, чтобы найти наилучшие решения для каждого клиента, предлагаются профессиональные консультации.

Ehituse ABC – старейшее и опытнейшее в Эстонии предприятие, занимающееся розничной и оптовой продажей строительных товаров и владеющее двенадцатью магазинами в девяти городах по всей Эстонии.