Профсоюзы обсуждают компенсирование пропуска работы из-за коронавируса

Центральный союз профсоюзов сообщил, что в 11 часов во вторник пройдет заседание правления, где профсоюзы в том числе обсудят, как действовать работникам и работодателям в том случае, когда работнику приходится не ходить на работу из-за контактов с носителями коронавируса.
По словам председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, число соблюдающих рекомендованную изоляцию людей в Эстонии быстро выросло и, скорее всего, продолжит расти.
«Мы хотим выяснить, как компенсировать пребывание вдали от работы. Нам не нравятся разговоры работодателей о неоплачиваемых отпусках или использовании планового отпуска в большом объеме. В то же время важно, чтобы платежные проблемы предприятий не приводили к сокращениям», - пояснил Петерсон.