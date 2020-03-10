Вт, 10.03.2020
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Профсоюзы обсуждают компенсирование пропуска работы из-за коронавируса

Пустой кошелек.

ФОТО: Caro / Thomas Ruffer/Caro / Thomas Ruffer

Центральный союз профсоюзов сообщил, что в 11 часов во вторник пройдет заседание правления, где профсоюзы в том числе обсудят, как действовать работникам и работодателям в том случае, когда работнику приходится не ходить на работу из-за контактов с носителями коронавируса.

По словам председателя центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, число соблюдающих рекомендованную изоляцию людей в Эстонии быстро выросло и, скорее всего, продолжит расти.

«Мы хотим выяснить, как компенсировать пребывание вдали от работы. Нам не нравятся разговоры работодателей о неоплачиваемых отпусках или использовании планового отпуска в большом объеме. В то же время важно, чтобы платежные проблемы предприятий не приводили к сокращениям», - пояснил Петерсон.

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