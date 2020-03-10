Профсоюзы обсуждают компенсирование пропуска работы из-за коронавируса

«Мы хотим выяснить, как компенсировать пребывание вдали от работы. Нам не нравятся разговоры работодателей о неоплачиваемых отпусках или использовании планового отпуска в большом объеме. В то же время важно, чтобы платежные проблемы предприятий не приводили к сокращениям», - пояснил Петерсон.