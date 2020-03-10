В США раскрыта масштабная допинговая схема

Сервис покрывал схему по введению допинга лошадям с 2018 по февраль 2020 года. За это время они приняли участие в более чем 1000 стартах.

На пресс-конференции в Нью-Йорке прокурор Джеффри Берман заявил, что «это дело является самым масштабным судебным преследованием за допинг у скаковых лошадей в истории Министерства юстиции». Он заверил, что расследование ещё продолжается.

«Обвиняемые действовали не из любви к спорту и точно не во благо лошадей, а только ради денег», — сказал Берман.

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт прокомментировал допинговый скандал в конном спорте страны. 27 человек были уличены в причастности к масштабной допинговой схеме.

«К сожалению, сегодня наши худшие опасения подтвердились, и те, кто любит спорт и лошадей, должны чувствовать себя оскорблёнными. Федеральная прокуратура предъявила обвинения более чем двум дюжинам тренеров скаковых лошадей, ветеринаров и других лиц. Была раскрыта масштабная схема тайного применения допинга и нанесения вреда скаковым лошадям. Это обвинение показывает, что допинг в скачках широко распространён, от чего лошади и любители ставок страдают больше всего.

К счастью, многие в отрасли настаивают на том, чтобы считать приоритетными вопросы здоровья и безопасности лошадей. Однако те, кто по-прежнему выступают против единообразного, независимого регулирования спорта, препятствуют прогрессу, необходимому для обуздания этого бесчинства.