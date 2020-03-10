Еще двое пассажиров субботнего рейса airBaltic оказались больны коронавирусом

Оба заболевших вернулись в Латвию 7 марта и заразились коронавирусом на итальянском горнолыжном курорте Червиния, так же как и еще пятеро латвийцев из одной туристической группы.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле сообщила, что все семеро заболевших являются туристами одной группы. Всего в этой группе было 19 отдыхающих.

До сих пор в Латвии проведено 274 анализа на Covid-19, в том числе 30 за последние сутки.