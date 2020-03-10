Еще двое пассажиров субботнего рейса airBaltic оказались больны коронавирусом

В Латвии подтверждены еще два случая заболевания Covid-19, вызванного новым коронавирусом, в результате общее число заболевших достигло восьми человек, сообщает в Twitter Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Оба заболевших вернулись в Латвию 7 марта и заразились коронавирусом на итальянском горнолыжном курорте Червиния, так же как и еще пятеро латвийцев из одной туристической группы.
Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле сообщила, что все семеро заболевших являются туристами одной группы. Всего в этой группе было 19 отдыхающих.
До сих пор в Латвии проведено 274 анализа на Covid-19, в том числе 30 за последние сутки.
Как сообщает ЦПКЗ, упомянутые семь человек вернулись в Латвию рейсом airBaltic BT-630 из Милана. Всего в этом самолете было 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. ЦПКЗ выявил всех пассажиров и членов экипажа, они находятся дома на двухнедельном карантине.