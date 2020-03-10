Фото: редчайшая возможность жить и работать под одной крышей

Придорожная корчма на трассе Тарту - Валга ждет нового хозяина, который сможет не только продолжить выгодный бизнес, но и обзавестись жильем, пишет Kodustiil.
Двухэтажный дом разделен на две части: в одной половине новоиспеченный корчмарь может принимать посетителей, а вторая может служить жильем ему и его семье. В жилой части имеется кухня-гостиная, две спальни и ванная. Общая площадь дома - 271,5 квадратных метров.
В помещении корчмы есть все необходимое для продолжения деятельности предприятия общественного питания: оборудованная кухня и складские помещения.
Общая площадь участка - 1,6 гектара. На территории находится большой пруд, на берегу которого расположены баня и уличный туалет.
Корчма стоит на оживленной трассе Тарту - Валга, так что недостатка в посетителях новый корчмарь испытывать не будет. Эльва находится в десяти километрах, а Тарту - в 32 километрах от недвижимости.
Стоимость интересного объекта - 189 000 евро.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.ee.