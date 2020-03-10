Таллинн запретил зарубежные командировки, школьные поездки и экскурсии

«Все зафиксированные в Эстонии случаи заражения коронавирусной инфекцией были диагностированы у людей, вернувшихся из очагов заражения, - отметил председатель антикризисной комиссии, мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Поэтому в качестве превентивной меры на два месяца будут приостановлены зарубежные командировки и учебные поездки для всех городских и подведомственных учреждений, в том числе и школьные экскурсии за рубеж. Если кто-то из наших работников вернулся с отдыха из зоны с высоким риском заражения, то рабочий процесс организуем для него таким образом, чтобы человек мог в течение 14 дней карантина выполнять свои рабочие обязанности из дома или же организуем рабочее пространство таким образом, чтобы избежать контактов с коллегами и горожанами».

Антикризисная комиссия в качестве одного из способов предотвращения распространения коронавируса обсудила также возможность перевода школ на дистанционное обучение, так называемую «э-школу». Департамент здравоохранения рекомендует закрывать школы в том случае, если произошло местное распространения вируса.

Как сказал Михаил Кылварт, нет необходимости закрывать все столичные школы, но если среди учеников кто-то заразился, то решение о закрытии того или иного учебного заведения будет приниматься, исходя из конкретного случая.

«Департамент образования уже начал подготовку к тому, чтобы в случае необходимости перевести школы на дистанционное обучение. Что касается детских садов, то в случае возможного заражения, будем принимать решение по конкретным группам», - заметил мэр Таллинна.

Также на заседании комиссии обсудили и проведение международных мероприятий. Таллиннская антикризисная комиссия рекомендует при проведении международных конференций, соревнований и тому подобных мероприятий воздержаться от приглашения гостей и участников из стран с повышенным уровнем опасности.

На данный момент все городские учреждения продолжают работу и обслуживание горожан в обычном режиме.

«Мы используем разные методы, чтобы уберечь здоровье наших работников, - подчеркнул Михаил Кылварт. – Мы начали готовиться заранее, в том числе были закуплены защитные маски, также заказали их дополнительно. Кроме этого, регулярно проводится дезинфекция помещений».